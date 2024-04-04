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Предсказавший землетрясение на Тайване сейсмолог предупредил о новых толчках

Сейсмолог Хугербитс: в ближайшее время на Тайване возможны новые землетрясения
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Фото: Global Look Press/Bulkin SergeyZhao Bo
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Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший землетрясение на Тайване, предупредил о том, что в ближайшее время возможны новые подземные толчки с более высокой магнитудой. Об этом 3 апреля он сообщил на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«На три дня позже, чем ожидалось. Вы можете увидеть подробный анализ конкретной геометрии, которая предшествовала этому сильному землетрясению и почему ожидалось землетрясение магнитудой примерно 7,5», — написал Хугербитс.

Сейсмолог также добавил ссылку на видео, которое он разместил еще 25 марта на своем YouTube-канале. На записи он рассказал, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона стоит готовиться к мощным землетрясениям, которые могут начаться в первой половине апреля из-за определенного расположения планет.

«Группа соединений планет 3 апреля может привести к усилению сейсмической активности, потенциально достигающей 6–7 магнитуд примерно 4–5 апреля», — сказал Хугербитс.

При этом сейсмолог выразил опасения по поводу повторения подземных колебаний в ближайшее время. По его словам, землетрясения могут быть еще с большей магнитудой.

«Сочетание планетарных и лунных соединений с 5 по 7 апреля, вероятно, приведет к более сильным толчкам и усилению сейсмических волнений в целом на протяжении всей недели», — заключил Хугербитс.

Удар стихии: на Тайвань обрушилось самое мощное за 25 лет землетрясение
В результате ЧП погибли девять человек, 52 числятся пропавшими без вести, более 1000 пострадали

Накануне, 3 апреля, произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. В результате погибли 10 человек, еще 934 пострадали. О гражданах России среди жертв природной стихии информация не поступала.

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Электричества лишились 87 тыс. домохозяйств. Власти оценили ущерб в $60 млн.

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