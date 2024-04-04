Дептранс Москвы сообщил о приостановке движения через станцию «Одинцово»

Движение поездов приостановлено на Белорусском направлении МЦД-1 через станцию «Одинцово». Об этом 4 апреля сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«На D1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию «Одинцово» из-за повреждения контактного провода», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, специалисты Московской железной дороги принимают все необходимые меры для устранения проблемы.

В 08:08 дептранс сообщил о восстановлении движения. Задержанные поезда вводятся в график, добавили в ведомстве.

В марте движение поездов приостанавливалось на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Южной» до «Нагорной». Это произошло из-за человека на путях.