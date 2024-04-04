Офицер ВСУ признался в бесполезности F-16 в новых условиях конфликта

Истребители F-16 больше не нужны Киеву, поскольку в новых условиях конфликта эти самолеты уже не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер украинской армии в интервью газете Politico в среду, 3 апреля.

«Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны, — они приходят, когда в них уже нет необходимости», — сказал он.

ВСУ должны получить около дюжины истребителей этим летом, когда будут обучены до необходимого уровня украинские пилоты, продолжил собеседник издания. Однако если в 2023-м году F-16 были жизненно необходимы ВСУ, то в 2024-м году эти самолеты уже не способны существенно изменить ситуацию на фронте.

«В последние несколько месяцев мы стали замечать ракеты, запускаемые россиянами из Джанкоя в северном Крыму, но без взрывных боеголовок. Мы не могли понять, что они делают, а потом поняли: они определяют дальность», — пояснил он.

То есть Россия определяет точки, в которых наиболее выгодно будет установить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 так, чтобы они имели возможность при необходимости сбить истребители еще до того, как они приблизятся к границе. По словам украинского офицера, в таких условиях F-16 бесполезны.

«Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет», — назвал военный потребности ВСУ на сегодняшний день.

Ранее, 31 марта, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал убеждение в том, что Россия может уничтожить истребители F-16, которые планируют поставлять Украине, даже вне ее территории. По его словам, РФ обладает существенными возможностями благодаря ракетам.

До этого, 28 марта, президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину западными странами. Даже если западные страны поставят Украине истребители F-16, они не смогут поменять ситуацию на поле боя, указал Путин. По его словам, если F-16 будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

Перед этим, 19 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев продолжает сотрудничество с западными странами по поставке истребителей F-16. Переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и рядом других стран.

До этого, 11 марта, газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетов будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.