Россия проведет расследование теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье с такой тщательностью, чтобы истинные виновники произошедшего не смогли опровергнуть свою причастность. Об этом 4 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это нужно сделать тщательно, выверенно, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», — сказала она в беседе с ТАСС.

Диплома подчеркнула, что выводы, которые можно сделать из всех известных на данный момент фактов о теракте, очевидны. Произошедшее в «Крокус Сити Холле» соответствует стилистике подконтрольного Западу Киева.

Захарова напомнила, что о необходимости тщательного расследования теракта ранее говорил и президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, что в этом деле неуместна какая-либо политическая заинтересованность, следствие должно вестись со всей возможной объективностью и профессионализмом.

3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что все виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

Накануне, 2 апреля, президент РФ сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

До этого, 1 апреля, в Службе внешней разведки (СВР) РФ указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день Следственный комитет России сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.