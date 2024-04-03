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Журналист Херш заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины

Херш: ЦРУ понимает, что у Украины нет шансов победить в конфликте
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Фото: ТАСС/imago stock&people
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У Украины нет шансов одержать победу в конфликте — со стратегической точки зрения он уже закончен. Об этом 3 апреля написал в статье американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, оценки американской разведки ясно показывают, что у Украины нет шансов победить в конфликте, начавшемся два года назад. Однако, Белый дом и конгресс безразличны к этим данным.

«По мнению аналитиков Центрального разведывательного управления и других специалистов, со стратегической точки зрения этот конфликт закончен. Но на земле он продолжается, поддерживаемый Белым домом, который отчаянно добивается от конгресса выделения новых миллиардов для обанкротившегося правительства столь же отчаявшегося президента [Украины] Владимира Зеленского», — подчеркнул Херш.

«Противник понемногу выдыхается»
Как российские войска теснят ВСУ на донецком направлении

Ранее, 1 апреля, американский миллиардер Дэвид Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним из крупнейших провалов в истории современности. Он отметил, что ряд американских политиков, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять».

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.

За день до этого журналист Сеймур Херш заявил, что разведывательное сообщество США знает, что шансов на победу у Украины практически нет, однако осведомленные лица из администрации президента Джо Байдена отвергают любые подвижки к мирным переговорам.

14 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Киеву грозит потеря еще большего количества территорий, а о победе не идет речи совсем. Он также подчеркнул, что острая нехватка вооружения и войск не может быть решена даже масштабной денежной помощью от США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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