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Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела о торговле людьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде лишения свободы на 13 суток в отношении Марьят Желихажевой, которая является фигуранткой дела о торговле людьми. Об этом 3 апреля сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде лишения свободы сроком на 13 суток, то есть до 16 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Дело Желихажевой объединено в одно производство по делу ранее арестованной матери 15-ти детей Юлии Логиновой. При этом роль фигурантки в уголовном деле не уточняется.

Шаг — и мать: как работали схемы незаконного усыновления в Москве
В деле многодетных Юлии Логиновой и Натальи Патоки появились новые фигуранты

Ранее, 7 марта, источник «Известий» рассказал об установлении еще одного факта продажи ребенка в ходе расследования по делу Логиновой. Было установлено, что жительница Дагестана, связанная с фигурантками дела, в 2019 году продала новорожденную дочь в Москве. До этого, 7 февраля, были установлены еще семь случаев торговли детьми с участием Логиновой и ее сообщниц Натальи Патоки и Фирузы Ускановой.

В середине октября 2023 года была задержана 47-летняя Логинова после получения информации из больницы о выявлении в крови одного из 15 воспитываемых ею детей запрещенного к применению при его заболевании лекарства. Прокуратура начала проверку в отношении подозреваемых. Женщина рассказала, что трех из 15 детей родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако выяснилось, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между ней и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Вскоре стало известно о наличии у женщины сообщницы, 44-летней Патоки, на иждивении у которой также находились 15 детей. Она являлась создательницей приюта попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей. Она помогала с регистрацией детей на имя Логиновой. Ее также задержали.

18 октября сообщалось, что в Москве была задержана еще одна фигурантка дела о торговле детьми — 30-летняя гражданка Узбекистана Фируза Усканова. По данным следствия, подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016-го мальчика, которых передала Логиновой. Та, используя поддельные документы, зарегистрировала их в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

Преображенский суд Москвы отправил под арест всех трех фигуранток уголовного дела. В январе текущего года сообщалось, что следствию стали известны имена 11 женщин из разных регионов России, Украины, Дагестана, Узбекистана, которые рожали детей и по различным незаконным схемам передавали их Логиновой и Патоке. Расследование продолжается.

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