Шаг — и мать: как работали схемы незаконного усыновления в Москве

Как минимум 12 детей многодетных мам Юлии Логиновой и Натальи Патоки , арестованных в октябре 2023 года по подозрению в торговле людьми, были усыновлены незаконно, выяснили «Известия». Источники, близкие к следствию, сообщили, что женщины использовали четыре различные схемы, чтобы выдать детей за родных. Делалось это ради получения пособий и «по мотиву сострадания», считают правоохранительные органы. Следствие установило личности биологических мам детей и сотрудников медцентров, которые помогали оформлять поддельные бумаги. Адвокаты Патоки отвергли доводы следствия о корыстных мотивах — по их словам, женщина лишь пыталась упростить процесс усыновления детей, от которых отказывались их настоящие родители.

Недетские схемы

Как минимум 12 детей многодетных мам Юлии Логиновой и Натальи Патоки, арестованных в октябре 2023 года по подозрению в торговле людьми, были усыновлены незаконно , сообщил «Известиям» источник в следственных органах. Всего в семье Логиновой 15 детей, у Патоки — 11.

Ранее в деле фигурировали данные только одной биологической мамы двух детей, которых Юлия Логинова выдавала за родных. Это была 30-летняя гражданка Узбекистана Фируза Усканова, Преображенский суд Москвы арестовал ее в один день с Логиновой и Патокой.

Юлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Сейчас же следствию стали известны имена еще 11 женщин, гражданок России, Украины, Узбекистана. Они рожали детей и по различным незаконным схемам передавали их Логиновой и Патоке , полагает следствие.

— При этом Наталья Патока, которая изначально проходила по делу как соучастница, в результате расследования превратилась в полноценное действующее лицо, — рассказал собеседник издания. — Как минимум семеро из 11 ее детей были усыновлены незаконно. В то время, как у Юлии Логиновой — минимум пятеро из 15.

Женщины, у которых Логинова и Патока брали детей, как правило, рожать не собирались. На большом сроке они обращались в женскую консультацию, чтобы сделать аборт, но по медицинским показаниям получали отказ. И благодаря своим связям в медицинской среде, в частности, в роддомах и перинатальных центрах, об этом узнавала Наталья Патока, полагает следствие. Эти связи были наработаны в том числе благодаря благотворительному фонду «Ветер перемен», который она создала для женщин, подвергшихся домашнему насилию.

— Вместе с Юлией Логиновой она принималась убеждать женщину не избавляться от ребенка, и если та соглашалась, то применялась одна из схем легализации детей , — пояснил источник. — Всего были придуманы четыре таких схемы — «суррогатное материнство», роды под чужими данными, признание отцовства с последующим лишением родительских прав, а также «домашние роды».

Фото: Getty Images/Westend61

Схема № 1. Суррогатное материнство

Схему псевдосуррогатного материнства женщинам помогала разыграть юрист медицинского центра «Дельтамедклиник» Елена Кужелева, которая тоже может стать фигуранткой дела, сообщил источник. В октябре в клинике прошли обыски. «Известия» обратились в медучреждение с запросом, известно ли ему о следственных действиях, и попросили предоставить позицию Елены Кужелевой.

По версии правоохранительных органов, она подделывала документы, которые должны были убедить компетентные органы в том, что Усканова — суррогатная мама, которая рожает биологических детей Юлии Логиновой. В пакет документов входили обменная карта, добровольное согласие на использование вспомогательных репродуктивных технологий и подсадку эмбриона — стороны обычно подписывают его при экстрокорпоральном оплодотворении.

После родов Усканова подписывала еще одно согласие — на передачу ребенка Логиновой. Эту бумагу вместе с остальными документами предоставляли в ЗАГС, который регистрировал ребенка на Логинову — как на биологическую мать.

Контракт на рождение был платный, все расходы Ускановой до родов оплачивала Логинова. Также она передавала деньги юристу Кужелевой за ее услуги по изготовлению фальсифицированных документов, следует из данных собеседника «Известий».

Юлия Логинова Фото: соцсети

Кроме Ускановой по такому же фальсифицированному договору суррогатного материнства рожала мальчика в 2015 году Валентина Фарбитная из Донецка. В ближайшее время ей тоже могут предъявить обвинение, считает источник.

Схема № 2. «Поддельные» роды

Вторая схема работала так — роженице, имеющей внешние сходства с матерью, передавались ее документы, по которым она рожала ребенка и получала справку о рождении. Справку оформляли на имя будущей «матери» — Юлии Логиновой или Наталии Патоки. Затем рожденного по поддельным документам ребенка регистрировали в ЗАГСе.

По такой схеме в 2018 году по документам Логиновой родила мальчика уроженка Воронежской области Марина Нархова. Роды проходили в подмосковной Балашихе. Нархова умерла через год после родов.

Схема № 3. Фиктивное отцовство

В третьей схеме женщина рожала по своим документам и оформляла ребенку свидетельство о рождении с прочерком в графе «отец». После этого другой потенциальный отец признавал ребенка, устанавливал отцовство (получал соответствующее свидетельство) и переоформлял свидетельство о рождении ребенка — уже со своим именем в «отцовской» графе.

Далее биологическая мать оформляла у нотариуса доверенность, позволяющую принимающей стороне представлять законные интересы ребенка, давала согласие на лишение ее родительских прав и усыновление младенца супругой новоиспеченного «отца». В финале схемы суд лишал биологическую маму родительских прав, а ее ребенка усыновляли новые родители.

Наталья Патока Фото: Прокуратура Москвы

В большинстве случаев «отцом» становился муж Натальи Патоки Николай Патока. И по данным следствия, по такой схеме еще один ребенок был передан в семью жителей Подмосковья Виталия и Марины Есениных. Супруги проходят в уголовном деле как третьи лица.

В деле также есть данные о ребенке, передача которого Юлии Логиновой не состоялась, — биологическая мама малыша Умида Хайриддинова оставила мальчика у себя.

Схема № 4. «Домашние роды»

Согласно четвертой схеме оформления детей, имитировалась процедура «домашних родов»: женщины рожали ребенка не в роддоме, а у себя дома, не регистрировали его в ЗАГС и просто передавали принимающей стороне.

Далее потенциальная «мать» обращалась в ЗАГС и заявляла, что это она родила малыша у себя дома. Пришедший с ней свидетель это подтверждал. Его слова становились основанием для государственной регистрации ребенка.

Некоторых рожденных неизвестно где детей передавали из рук в руки — на вокзалах и около станций московского метро. В частности, одна такая передача состоялась в 2022 году у метро Новогиреево —14-летняя мама отдала мальчика Наталье Патоке.

Источник добавил, что следствие устанавливает и другие семьи, куда по такой схеме могли передаваться дети.

Фото: соцсети

«По мотиву сострадания»

Член СПЧ Ева Меркачева приняла личное участие в судьбе Натальи Патоки и ходатайствовала за нее перед судом — просила изменить ей меру пресечения на домашний арест. Но в середине декабря прошлого года суд оставил обвиняемую в СИЗО, продлив ей арест.

По словам Евы Меркачевой, в отличие от Юлии Логиновой, которая, по ее информации, получала «огромные выплаты» на детей-инвалидов, у Натальи Патоки никаких корыстных мотивов не было — выплат на детей она не получала.

— Я была в семье Натальи, деток всех видела, со всеми поговорила — и с крошками, и с подросшими, весь дом ее обошла. Там все очень благополучно, — поделилась она с «Известиями».

По мнению общественницы, Патока действовала из благих побуждений: она создала кризисный центр для женщин, среди которых были и беременные, и старалась отговорить их от абортов. А когда те, поддавшись на уговоры, рожали, старалась убедить не бросать ребенка. Лишь когда мать все же принимала решение отказаться от малыша, то Наталья Патока забирала его к себе в семью, допуская при этом нарушения в оформлении документов. Но нарушения эти, считает Ева Меркачева, не были продиктованы корыстью.

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

— Она ждала несколько дней или недель — вдруг матери вернутся за детьми, — пояснила свою версию Ева Меркачева. — Даже в постановлении следствия сказано, что она руководствовалась «мотивом сострадания».

Справедливое наказание для Натальи Патоки — срок, не связанный с лишением свободы, считает адвокат женщины Стас Кулов.

— Торговли людьми здесь нет: ни одной из рожениц Наталья не предлагала денег, а следствие не нашло приходов и компенсаций на ее счетах. Детей признать потерпевшими тоже нельзя — их права и интересы не были нарушены. Они живут в доме, в семье. Это спокойные, воспитанные дети, которые оказались не нужны их родным матерям, — рассказал он «Известиям».

По словам Стаса Кулова, всем роженицам Наталья предлагала забрать детей, отправляла их фотографии и звонила — но ни одна не вернулась за ребенком.

— О детях эти женщины не беспокоились: одна перетягивала живот, чтобы скрыть беременность, в итоге ребенок родился с патологиями. Другая девушка с Кавказа сказала, что если ее отец узнает о беременности, то посадит ее в машину и скинет с обрыва. У третьей за спиной было много абортов, — рассказал адвокат.

В результате некоторые дети рождались больными, им требовалась срочная медицинская помощь. Ждать было нельзя, а процедура усыновления сложная и долгая, заметил он.

По мнению адвоката, в отношении Натальи применима статья КоАП «Предоставление неверных данных государственных органам».

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

— Мы надеемся, что следствие перестанет нас демонизировать , — рассказал он.

Второй адвокат Натальи Патоки, Владимир Ряховский, рассказал «Известиям», что она — инвалид I группы, что ставит под вопрос ее содержание в следственном изоляторе.

Схемы подделки документов, которые практиковали обвиняемые, больше тянут на статью о незаконном усыновлении (ст. 154 УК РФ), полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст», почетный адвокат Игорь Бушманов. Это преступление небольшой тяжести, предусматривает штраф в размере 40 тыс. руб. или шесть месяцев ареста.

— Но дела, связанные с детьми, стоят на особом контроле у руководства СК, возможно, поэтому фигуранткам изначально вменили более тяжкое преступление — торговлю людьми, — предположил адвокат. — Но для этого надо доказать корыстный мотив, например, получение пособий. Если это не удастся, статью могут переквалифицировать на более мягкую.

Впрочем, даже если дело дойдет до суда в его нынешнем виде, суд вправе переквалифицировать обвинение или вернуть дело прокурору, резюмировал Игорь Бушманов.

С адвокатами Юлии Логиновой «Известиям» связаться не удалось. Заседания по мере пресечения проводились в закрытом режиме.