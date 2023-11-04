За детку в клетку: юристы призвали навести порядок в сфере суррогатного материнства
Суррогатное материнство пока редко трактуется как торговля людьми в России, в этой сфере достаточное количество нарушений, считают опрошенные «Известиями» юристы. В пятницу, 3 ноября, Никулинский суд отправил в колонию шестерых фигурантов такого дела: врачи-репродуктологи и суррогатные матери получили от четырех до 19,5 года строгого и общего режимов. В 2020 году в одной из квартир в Одинцово нашли детей, рожденных при помощи суррогатных матерей для иностранцев, один из младенцев умер. После этого следствие заинтересовалось деятельностью клиники, где рожали женщины, в итоге было выявлено 11 подобных эпизодов.
Торговля детьми
Никулинский суд Москвы огласил приговор обвиняемым в торговле людьми — помимо столичных репродуктологов фигурантами дела были и суррогатные матери. По версии следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа в январе 2020 года обнаружили тело новорожденного, которого родила суррогатная мать. Причиной смерти ребенка был синдром внезапной смерти, установила экспертиза. Там же проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. Дети находились в квартире, пока их биологические родители-иностранцы оформляли документы для вывоза их за границу.
Новорожденных забрали в городскую больницу, а следователи начали проверки, в том числе и компании, занимавшейся программой суррогатного материнства, местных органов внутренних дел и опеки. Установлено, что мальчика родила суррогатная мать в декабре 2019 года. Медработников же обвинили в продаже детей иностранцам — под видом оказания услуг вспомогательных репродуктивных технологий.
На скамье подсудимых оказались эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства и совладелец «Росюрконсалтинга» Владислав Мельников, а также две суррогатных матери: Татьяна Блинова и Лилия Валеева.
Генеральный директор «Европейского центра суррогатного материнства» и совладелец «Росюрконсалтинга» Владислав Мельников и адвокат Людмила Айвар во время оглашения Никулинским районным судом Москвы приговора
На последнем заседании перед приговором гособвинитель запросил подсудимым сроки от восьми до 20 лет колонии. В итоге суд назначил Ашиткову — 17,5 года строгого режима, Ивановой — 16,5 года общего, Панаиоти — 16 лет, Мельникову — 19,5 года строгого режима. Блиновой и Валеевой — 10,5 года и четыре года соответственно. Блиновой дали отсрочку из-за наличия у нее детей в возрасте до 14 лет.
Всего следователи выявили 11 эпизодов торговли детьми. Отмечается, что как минимум семь детей были отправлены за границу. В розыск объявили еще одну суррогатную мать, она является гражданкой Украины.
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Адвокат обвиняемого Владислава Мельникова Людмила Айвар заявила «Известиям», что защита на протяжении всего процесса настаивала на невиновности своих подзащитных, указывая, что в их действиях не было умысла и состава преступления. Дело слушалось в закрытом режиме.
— Есть оказание медицинской помощи, услуги — называется суррогатное материнство, — сказала она. — Это всё, что было.
А дочь акушера-гинеколога роддома № 3 Лилии Панаиоти добавила, что ее семья была готова к такому большому сроку приговора, продолжит бороться и оспорит решение суда.
Акушер-гинеколог роддома № 3 Лилия Панаиоти
Сами осужденные после заседания возмущались, что детей, которых изъяли в 2020 году, так и не вернули биологическим родителям. Новорожденные были сначала помещены в детскую больницу, а затем — в Видновский специализированный дом ребенка. После чего граждане Филиппин обратились в суд. Они предоставили, в частности, результаты генетической экспертизы, согласно которой являются родителями найденных младенцев на 99,9%. Суд счел предоставленные материалы исчерпывающими и постановил, что детдом должен передать детей биологическим родителям.
Но Мособлсуд по иску министерства образования Московской области в апреле 2022 года это решение отменил. Впрочем, Верховный суд в августе 2023 года с этим решением не согласился и направил дело на новое рассмотрение.
С июля 2020-го все четверо врачей с незначительными перерывами находились в СИЗО. Еще один подозреваемый, совладелец «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Следователи полагают, что именно он организовал преступную группу, которая и занималась продажей младенцев за границу.
Первый приговор по этому делу о торговле людьми под видом суррогатного материнства был вынесен в мае 2022 года. Переводчика юридической фирмы «Росюрконсалтинг» Кирилла Анисимова отправили в колонию строго режима на шесть лет. Фирма содействовала иностранцам в получении услуг суррогатного материнства в медицинских клиниках на территории России, установило следствие.
Репродуктолог Юлиана Иванова и эмбриолог Тарас Ашитков
Редкая категория
После этого и еще ряда громких дел о суррогатных матерях в России стали менять законодательство в этой сфере. До 2022 года оно было прописано только в законе «Об основах охраны здоровья граждан» и в Семейном кодексе, где говорилось, что ребенок, которого родила суррогатная мать, принадлежит именно ей.
Но в декабре того же года Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Его основные положения гласят, что пользоваться их услугами могут только граждане России, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут родить ребенка. Одиноким мужчинам и иностранцам заключать договоры на услуги по суррогатному материнству в нашей стране запрещается.
Обвиняемые получили средние сроки для такой категории дел, сказал «Известиям» адвокат и член «Международной ассоциации русскоязычных адвокатов» Максим Калинов. А управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев добавил, что такие разбирательства крайне редки.
— Суррогатное материнство имеет вполне адекватное регулирование в Российской Федерации, однако следует помнить, что в права суррогатной матери, согласно Семейному кодексу, входит право записать себя матерью ребенка, что не очень удобно для заказчиков, — пояснил юрист.
Суррогатная мать Лилия Валеева
Поэтому, по его словам, центры суррогатного материнства купируют эту проблему, включая в договоры с такими матерями неустойки или неоплату, если женщина осуществит свое право оставить ребенка.
По словам Максима Калинова, пока сфера суррогатного материнства пока редко трактуется как торговля людьми и полна нарушений. Правоохранительным органам еще только предстоит навести там порядок, полагает он.