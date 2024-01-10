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В деле многодетных мам Логиновой и Патоки появились новые фигуранты

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Фото: ТАСС/Михаил Синицын
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Как минимум пятеро детей Юлии Логиновой и семеро детей Натальи Патоки были усыновлены незаконно, сообщил «Известиям» источник в следственных органах. Обеих женщин суд арестовал в октябре 2023 года по подозрению в торговле людьми — по версии следствия, они выдавали детей за родных ради получения детских пособий, считают правоохранительные органы.

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Всего у Логиновой 15 детей, из них две родные дочери уже выросли, их родство с Логиновой не вызывает у правоохранительных органов сомнений. Сейчас речь идет о пяти незаконно усыновленных детях, но не исключено, что в процессе следствия вопросы появятся и по остальным, отметил источник.

Следствию стали известны имена 11 женщин из разных регионов России, Украины, Дагестана, Узбекистана. Они рожали детей и по различным незаконным схемам передавали их Логиновой и Патоке, отметил источник.

«Наталья Патока, которая изначально проходила по делу как соучастница, в результате расследования превратилась в полноценное действующее лицо — как минимум семеро из 11 ее детей были усыновлены незаконно», — указал источник.

Адвокаты Натальи Патоки в разговоре с «Известиями» признали, что документы были оформлены с нарушениями, однако отвергли наличие в действиях их подзащитной корыстного мотива. По их словам, женщины, у которых Логинова и Патока брали детей, как правило, рожать не собирались и хотели сделать аборт. А Наталья Патока убеждала их сохранить детей, которых они впоследствии бросали.

Подделка же документов — детей Логинова и Патока оформляли на свое имя — была связана с желанием ускорить процедуру усыновления, чтобы оказывать медпомощь детям, многие из которых рождались больными, сказали адвокаты.

Тем не менее следствие подозревает обеих женщин в корыстном мотиве и не исключает, что фигурантки незаконно передавали детей и в другие семьи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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