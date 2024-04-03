Всех в дом: Путин поручил восстанавливать новые регионы, невзирая на обстановку

На восстановление соцобъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо обратить первостепенное внимание — даже несмотря на то, что проблем с безопасностью там «еще хватает» . Владимир Путин заявил об этом 3 апреля на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. Также глава государства отметил, что важно вести подготовку правоохранителей для Донбасса и Новороссии, поскольку жители четырех новых субъектов должны чувствовать себя в безопасности . В этот же день президент обсудил экономические успехи и существующие проблемы в Забайкальском крае и Сахалинской области. Сколько объектов ежедневно достраивается в Донбассе и Новороссии и когда стоит ждать мост на Сахалин — в материале «Известий» .

Старт открытию социальных объектов

Владимир Путин 3 апреля открыл по видеосвязи социальные объекты в новых регионах России . Среди них — филиал Волгоградской Академии МВД РФ в Мариуполе, который с 1 сентября начнет обучать около 600 человек. Помимо этого в городе открыли новый жилой комплекс из 10 многоквартирных домов, где размещено порядка 600 квартир. Также запустили перинатальный центр в Донецке, способный принимать до 7 тыс. родов в год. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в республике как раз отмечаются положительные темпы рождаемости: в 2023 году в регионе было принято 7,4 тыс. родов, что на 6% больше, чем в 2022-м. Еще один объект — восстановленная «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» в ЛНР.

— Школа не просто возрождена, отстроена — обновлена ее тренировочная база, специализированный зал тяжелой атлетики, оборудованы раздевалки и душевые для спортсменов . Теперь здесь могут одновременно тренироваться 20 человек, в общей сложности — сотни атлетов и любителей спорта. Общая площадь здания — 315 кв м, — рассказал глава государства.

В целом, в восстановлении новых регионов есть значимые результаты: за 2022-2023 годы здесь завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков . Президент добавил, что на восстановление четырех субъектов из разных источников будет направлено 4,4 трлн рублей.

— Надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих 4 с лишним трлн эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают . Они проявили невероятное мужество и героизм, имею в виду то, что им пришлось пережить, и сохранили стремление к воссоединению с Россией. Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы эти ожидания людей были оправданы, — пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что власти продолжают строить и ремонтировать жилье, дороги и объекты социальной сферы, несмотря на непростую ситуацию в новых субъектах. Также там необходимо налаживать подготовку правоохранительных органов, чтобы люди чувствовали себя в безопасности «во всех смыслах этого слова», добавил Владимир Путин. Он напомнил, что к 2030 году эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития .



— Я понимаю, мы все понимаем, что проблем с безопасностью еще хватает, но на вещи подобного рода, на социальные объекты нужно обратить, конечно, первостепенное внимание, — подытожил президент.

Экономический потенциал четырех субъектов

Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что ежедневно в Донбассе и Новороссии заканчивается строительство или ремонт 25-30 объектов . К концу 2024 года планируется завершение реконструкции всех жилых объектов в Мариуполе. Также есть успехи и в социальной интеграции. Уже сегодня ЛНР планомерно закрывает все потребности в лекарствах, медицинских изделиях и оборудовании, в кратчайшие сроки удалось привести в соответствие с российскими нормами все социальные выплаты, рассказала «Известиям» сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Также заметно улучшилось качество жилья и повышены подъемные для медицинского персонала.



— На протяжении многих лет система здравоохранения Донбасса в составе Украины последовательно разрушалась. Были колоссальные проблемы: нехватка оборудования и специалистов, в больницах и поликлиниках десятилетиями не проводились ремонтные работы . С момента воссоединения народных республик с Россией прошло всего лишь полтора года, но мы уже можем говорить о больших успехах в модернизации здравоохранения и социальной сферы исторических регионов в целом, — сказала сенатор.



В новых регионах нужно продолжить строительство детских медицинских учреждений и перинатальных центров, развитие которых уже предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», сказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. По ее словам, особенно важно создать именно социальную инфраструктуру.

— Донбасс и Новороссия всегда славились не только своим промышленным и энергетическим потенциалом, но и уровнем развития человеческого капитала . В конце XIX и в ХХ веке регион показывал не только высокие экономические результаты, но и оказывал значимую роль в развитии человеческого потенциала страны. И, несмотря на то, что инвестиции в развитие социальной инфраструктуры региона в XXI веке резко сократились, именно накопленный потенциал позволил регионам не только выжить, но и обеспечивать до 2014 года почти четверть ВВП Украины, — сказала она.

Мост на Сахалин

В этот же день Владимир Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и главой Сахалинской области Валерием Лимаренко .

Президент отметил положительные экономические показатели этих субъектов. По данным губернатора Сахалинской области, валовый региональный продукт вырос на 13% по сравнению с прошлым годом и составил 1,6 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал — 305 млрд рублей . В Забайкальском крае, по оценкам главы государства, также удалось создать инвестиционно привлекательную экономику, при этом регион показал хорошие результаты в строительном секторе.

Но на встречах обсудили и слабые стороны. Что касается Сахалина, то президент обратил внимание губернатора на состояние детских садов в регионе : надо строить достаточно таких объектов и вовремя проводить капитальный ремонт. Владимир Путин также считает необходимым возвести мост между Сахалином и материковой частью страны, власти пообещали проработать этот вопрос.

Губернатор Забайкальского края попросил президента поддержать расширение в регионе сети автозаправочных станций, построенных с госучастием .

— На территории края практически нет АЗС компаний с госучастием, поэтому у нас на 10-15% (цены) на топливо выше, чем у соседей. При этом международный трафик растет, он практически удвоился у нас с Китаем, перевозки растут, туризм растет, сельское хозяйство развивается и везде идет рост потребления моторного топлива, — рассказал глава региона.

По его словам, существующего количества заправок в крае «катастрофически мало». На них стоят очереди, и «частники» не могут обеспечить нормальные цены. Расширенная сеть заправок от компаний с госучастием разрешила бы этот острейший социально-экономический вопрос, заключил губернатор.