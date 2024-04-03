Всех в дом: Путин поручил восстанавливать новые регионы, невзирая на обстановку
На восстановление соцобъектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо обратить первостепенное внимание — даже несмотря на то, что проблем с безопасностью там «еще хватает». Владимир Путин заявил об этом 3 апреля на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. Также глава государства отметил, что важно вести подготовку правоохранителей для Донбасса и Новороссии, поскольку жители четырех новых субъектов должны чувствовать себя в безопасности. В этот же день президент обсудил экономические успехи и существующие проблемы в Забайкальском крае и Сахалинской области. Сколько объектов ежедневно достраивается в Донбассе и Новороссии и когда стоит ждать мост на Сахалин — в материале «Известий».
Старт открытию социальных объектов
Владимир Путин 3 апреля открыл по видеосвязи социальные объекты в новых регионах России. Среди них — филиал Волгоградской Академии МВД РФ в Мариуполе, который с 1 сентября начнет обучать около 600 человек. Помимо этого в городе открыли новый жилой комплекс из 10 многоквартирных домов, где размещено порядка 600 квартир. Также запустили перинатальный центр в Донецке, способный принимать до 7 тыс. родов в год. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в республике как раз отмечаются положительные темпы рождаемости: в 2023 году в регионе было принято 7,4 тыс. родов, что на 6% больше, чем в 2022-м. Еще один объект — восстановленная «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» в ЛНР.
— Школа не просто возрождена, отстроена — обновлена ее тренировочная база, специализированный зал тяжелой атлетики, оборудованы раздевалки и душевые для спортсменов. Теперь здесь могут одновременно тренироваться 20 человек, в общей сложности — сотни атлетов и любителей спорта. Общая площадь здания — 315 кв м, — рассказал глава государства.
В целом, в восстановлении новых регионов есть значимые результаты: за 2022-2023 годы здесь завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков. Президент добавил, что на восстановление четырех субъектов из разных источников будет направлено 4,4 трлн рублей.
— Надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих 4 с лишним трлн эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают. Они проявили невероятное мужество и героизм, имею в виду то, что им пришлось пережить, и сохранили стремление к воссоединению с Россией. Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы эти ожидания людей были оправданы, — пояснил глава государства.
Президент подчеркнул, что власти продолжают строить и ремонтировать жилье, дороги и объекты социальной сферы, несмотря на непростую ситуацию в новых субъектах. Также там необходимо налаживать подготовку правоохранительных органов, чтобы люди чувствовали себя в безопасности «во всех смыслах этого слова», добавил Владимир Путин. Он напомнил, что к 2030 году эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.
— Я понимаю, мы все понимаем, что проблем с безопасностью еще хватает, но на вещи подобного рода, на социальные объекты нужно обратить, конечно, первостепенное внимание, — подытожил президент.
Экономический потенциал четырех субъектов
Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что ежедневно в Донбассе и Новороссии заканчивается строительство или ремонт 25-30 объектов. К концу 2024 года планируется завершение реконструкции всех жилых объектов в Мариуполе. Также есть успехи и в социальной интеграции. Уже сегодня ЛНР планомерно закрывает все потребности в лекарствах, медицинских изделиях и оборудовании, в кратчайшие сроки удалось привести в соответствие с российскими нормами все социальные выплаты, рассказала «Известиям» сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Также заметно улучшилось качество жилья и повышены подъемные для медицинского персонала.
— На протяжении многих лет система здравоохранения Донбасса в составе Украины последовательно разрушалась. Были колоссальные проблемы: нехватка оборудования и специалистов, в больницах и поликлиниках десятилетиями не проводились ремонтные работы. С момента воссоединения народных республик с Россией прошло всего лишь полтора года, но мы уже можем говорить о больших успехах в модернизации здравоохранения и социальной сферы исторических регионов в целом, — сказала сенатор.
В новых регионах нужно продолжить строительство детских медицинских учреждений и перинатальных центров, развитие которых уже предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», сказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. По ее словам, особенно важно создать именно социальную инфраструктуру.
— Донбасс и Новороссия всегда славились не только своим промышленным и энергетическим потенциалом, но и уровнем развития человеческого капитала. В конце XIX и в ХХ веке регион показывал не только высокие экономические результаты, но и оказывал значимую роль в развитии человеческого потенциала страны. И, несмотря на то, что инвестиции в развитие социальной инфраструктуры региона в XXI веке резко сократились, именно накопленный потенциал позволил регионам не только выжить, но и обеспечивать до 2014 года почти четверть ВВП Украины, — сказала она.
Мост на Сахалин
В этот же день Владимир Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Президент отметил положительные экономические показатели этих субъектов. По данным губернатора Сахалинской области, валовый региональный продукт вырос на 13% по сравнению с прошлым годом и составил 1,6 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал — 305 млрд рублей. В Забайкальском крае, по оценкам главы государства, также удалось создать инвестиционно привлекательную экономику, при этом регион показал хорошие результаты в строительном секторе.
Но на встречах обсудили и слабые стороны. Что касается Сахалина, то президент обратил внимание губернатора на состояние детских садов в регионе: надо строить достаточно таких объектов и вовремя проводить капитальный ремонт. Владимир Путин также считает необходимым возвести мост между Сахалином и материковой частью страны, власти пообещали проработать этот вопрос.
Губернатор Забайкальского края попросил президента поддержать расширение в регионе сети автозаправочных станций, построенных с госучастием.
— На территории края практически нет АЗС компаний с госучастием, поэтому у нас на 10-15% (цены) на топливо выше, чем у соседей. При этом международный трафик растет, он практически удвоился у нас с Китаем, перевозки растут, туризм растет, сельское хозяйство развивается и везде идет рост потребления моторного топлива, — рассказал глава региона.
По его словам, существующего количества заправок в крае «катастрофически мало». На них стоят очереди, и «частники» не могут обеспечить нормальные цены. Расширенная сеть заправок от компаний с госучастием разрешила бы этот острейший социально-экономический вопрос, заключил губернатор.