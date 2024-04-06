Удел кадров: каких бонусов россиянам не хватает на работе

Россияне перечислили бонусы, которые хотели бы получать от работодателя помимо зарплаты и премии. Самыми популярными стали бесплатные обеды, компенсация проездов, корпоративная пенсионная программа и ДМС. «Известия» выяснили, многие ли компании обещают бенефиты сотрудникам и почему это важно с точки зрения эффективности бизнеса.

Поощрения за труд

Россияне рассказали о том, чего им не хватает на работе помимо зарплаты. Список возглавили отсутствие бесплатного питания (41%), компенсация транспортных расходов (39%) и корпоративная пенсионная программа (23%), следует из результатов опроса АО НПФ «Эволюция», в котором приняли участие 1,5 тыс. сотрудников российских компаний.

Каждый пятый (20%) хотел бы, чтобы в компании предлагали полис добровольного медстрахования (ДМС) и корпоративный фитнес, каждый шестой (17%) — оплату путевок в детские оздоровительные лагеря и отдых самого сотрудника в санатории. Еще 12% признались, что им недостает обучения за счет компании и корпоративного тимбилдинга, мероприятий, направленных на сплочение коллектива (12%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отметила генеральный директор НПФ Елена Тетюнина, повышение зарплаты сегодня — не всегда приоритетный пункт для сотрудника при смене работы. Для многих даже важнее бонусы, которые предлагает работодатель.

— Мы спросили респондентов: если бы им предложили другую работу, но без существенного повышения зарплаты, какие из инструментов мотивации могли бы стать для них решающими. И опять же самыми востребованными оказались запросы на оплату питания, расходов на транспорт, медстраховку и корпоративную пенсию, — сказала она.

При этом почти половина опрошенных (43%) призналась, что в ближайшее время планирует поменять работу и изучает предложения на рынке.

Как правило, запрос на конкретные бонусы зависит от сферы, в которой работает человек. К примеру, соискатели из сферы IT и телекома обращают внимание на ДМС, компенсацию затрат на обучение и транспорт. А специалисты из сферы строительства — на компенсацию затрат на транспорт и еду, рассказала «Известиям» руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина. Она уточнила, что такие льготы и преимущества выбирают 92% соискателей.

История бенефитов

Соцпакеты и бонусы для сотрудников действовали еще в советском периоде. Тогда предприятия строили жилье для работников и давали им квартиры, имели свои базы отдыха и пионерские лагеря для детей, объясняет «Известиям» директор по развитию кадрового агентства «Стафф-АП», эксперт по рынку труда МГО «Опоры России» Елена Лимонова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Со временем эта система менялась — многие компании вообще отошли от системы дополнительной мотивации, а какие-то только сейчас начинают ее внедрять. В целом в современном виде тренд пришел на рынок несколько лет назад и теперь укрепляется — к нему присоединяются даже небольшие организации, имеющие финансовые возможности.

— Сами бенефиты могут быть разными: от бесплатных обедов и компенсации затрат на дорогу до дополнительных выплат в декрете, единоразовых выплат при рождении детей или при потере близкого родственника, дополнительных выплат к отпуску (например, в размере оклада), — рассказывает Елена Лимонова. — Менее затратным, но значимым для сотрудников остается заключение полисов ДМС на самого специалиста и членов его семьи. Кстати, сегодня в стране оформлено всего 5 млн полисов, что говорит об узком охвате этим бонусом работающих.

Еще один важный стимул для удержания сотрудников, по словам эксперта, — это оплата обучения, полная или частичная. Это может относиться как к учебе в вузе (по специальности), так и к направлению на курсы повышения квалификации или перепрофилирования. Такой бонус применим как в крупных компаниях, так и на малых предприятиях — особенно если они стремятся «вырастить» специалиста у себя.

Другой бенефит, который вновь появился при общей тенденции возвращения людей в офисы за последний год, — возможность работы в гибридном формате и на удаленке. Например, в IT-сфере она есть почти в 40% случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— К бюджетным бонусам, которые точно будут иметь положительный эффект у сотрудников, можно отнести организацию coffee-point. А если предприятие будет приобретать для сотрудников не только кофе, но и печенье, фрукты — это, безусловно, будет оценено , — отмечает собеседница «Известий».

У малых предприятий зачастую нет ресурсов для поощрения людей на постоянной основе. Но у них есть свои преимущества — гибкость и формирование «семейной» атмосферы. В небольшом коллективе, по словам эксперта, хорошо работают сформированные руководством традиции — к примеру, поздравлять с днем рождения работника, вручая ему небольшую премию. Или введение индивидуальных графиков для сотрудниц с маленькими детьми.

В свою очередь, у крупных работодателей (особенно градообразующих) вновь возник тренд на программы для всей семьи, например возможность льготного отдыха для взрослых и детей. А во многих компаниях стала появляться специальная среда в офисе для мам с детьми или домашних питомцев, заключает Татьяна Мощагина.

Тренд на рынке

По данным аналитиков hh.ru, сегодня бенефиты для сотрудников предлагает всё больше российских компаний. Так, в 2023 году вакансий с ними было на 58% больше, чем годом ранее. При этом самыми популярными бонусами стали ДМС и возможности для ведения здорового образа жизни — такие бенефиты входили в 52% вакансий от компаний, которые включали в соцпакет хотя бы одно преимущество, связанное с корпоративным благополучием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— На втором месте были занятия фитнесом или йогой (18%) и гибкий или гибридный график (17,6%). А на последнем — критерий pet friendly, то есть лояльное отношение к питомцам работников (встречалось всего в 0,02% объявлений), — рассказывает руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова. — Тем не менее число вакансий, предлагающих такой бонус при найме, по сравнению с 2022 годом возросло в три раза — 546 объявлений против 182.

По словам эксперта, чаще всего бонусами своих сотрудников обеспечивают компании, работающие в сфере розничной торговли (21% вакансий с бенефитами), информационных технологий (15%) и финансов (11%). Кроме того, льготы распространены в сфере перевозок и логистики (6%); строительства и недвижимости (5%), услуг для бизнеса (5%), производства непищевых товаров народного потребления (4%), в нефтегазовых компаниях (3%), телекоммуникационных организациях (3%), в сфере медицины и фармацевтики (3%), у производителей продуктов питания (3%) и поставщиков услуг для населения (3%).

— В прочих рыночных сегментах различные бонусы не так распространены и составляют только около 2%. А среди отраслей, где бенефиты распространены менее всего, выделяются представители лесной промышленности, сферы ЖКХ, управления многопрофильными активами, НКО, а также предприятия культуры и искусства — здесь у работодателей вакансий с бонусами и льготами менее 1%, — говорит собеседница «Известий».

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Между тем, отмечает Елена Лимонова, изменение такой политики могло бы помочь компаниям бороться с дефицитом кадров, который уже есть во многих сферах и будет только нарастать. Создание системы бонусов, сочетающих в себе материальные и нематериальные стимулы, было бы хорошим способом сохранить кадровый костяк.

Выгода компаний

По словам Марии Игнатовой, компании предлагают сотрудникам бенефиты по разным причинам. Например, бонусы помогают привлекать квалифицированных сотрудников, повышать общее настроение в коллективе и, как следствие, производительность труда.

— По мнению опрошенных hh.ru компаний, главная задача соцпакетов — это в равной степени удержание сотрудников и повышение их лояльности и вовлеченности (по 60% ответов). 65% представителей компаний полагают, что бонусы должны способствовать повышению мотивации и производительности работников , — говорит руководитель направления маркетинговых исследований компании.

Почти половина (46%) российских организаций сегодня формирует пакет с фокусом на социальную поддержку и защиту сотрудников, 42% рассчитывают на привлечение наиболее квалифицированных соискателей, а 40% — на усиление HR-бренда компании. В каждой пятой компании (21%) соцпакет призван работать на снижение «выгорания» у сотрудников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Показательно, что представители IТ-фирм значительно чаще, чем компании из других отраслей, ставят «снижение выгорания сотрудников» как одну из задач социального пакета (35% в IТ против 18% по всем сферам бизнеса). Также IТ-компании в отличие от остальных ни разу не отметили, что у них отсутствует соцпакет или вообще какие-либо форматы мотивации сотрудников, — отмечает Мария Игнатова.

В одной из ведущих IT-компаний России «Лаборатории Касперского» «Известиям» рассказали, что инвестирование в мотивацию сотрудников дает свои результаты.

— По результатам 2023 года мы наблюдаем снижение текучести кадров на 8 п.п. А уровень удовлетворенности сотрудников (eNPS) вырос до рекордной отметки за всю историю проведения исследования, что выше существующих бенчмарков по IT-отрасли в России, — говорит директор по работе с персоналом в «Лаборатории Касперского» Марина Алексеева.