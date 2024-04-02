Россияне рассказали, чего помимо зарплаты им не хватает на работе

На текущем месте работы россиянам не хватает следующих инструментов мотивации: бесплатного питания (41%), компенсации транспортных расходов (39%) и корпоративной пенсионной программы (23%). Об этом «Известиям» 2 апреля сообщили в АО НПФ «Эволюция», где провели соответствующий опрос.

Также сотрудники компаний, отвечая на этот вопрос, называли полис добровольного медстрахования (20%), корпоративный фитнес (20%), оплату работодателем путевок в детские оздоровительные лагеря и отдыха самого сотрудника в санатории (17%), обучение за счет компании и корпоративный тимбилдинг (12%).

«Интересно, что повышение зарплаты не всегда является приоритетным пунктом для сотрудника при смене работы. Мы спросили респондентов: если бы им предложили другую работу, но без существенного повышения зарплаты, какие из инструментов мотивации могли бы стать для них решающими. И опять же самыми востребованными оказались запросы на оплату питания, расходов на транспорт, медстраховку и корпоративную пенсию», — добавила генеральный директор НПФ Елена Тетюнина.

В ходе опроса также выяснилось, что 43% россиян планируют в ближайшее время поменять работу. При этом большинство респондентов ответили, что не склонны часто менять место работы: в трудовой биографии 39% опрошенных максимальный срок трудоустройства в одной компании составил от 10 до 20 лет, еще у 49% россиян — от 3 до 5 лет. И только каждый восьмой признался, что меняет работодателя раз в год.

На вопрос «Какой срок является оптимальным для работы в одной компании при наличии условий и возможностей карьерного роста?» чаще всего россияне отвечали от 1 до 3 лет (так ответили 34% опрошенных), либо от 3 до 5 лет (29%). Приемлемым работать в одной компании свыше 5 лет назвал каждый пятый опрошенный, а каждый десятый респондент рассматривает и более длительные периоды построения карьеры — свыше 10 лет.

Отмечается, что респондентами опроса стали 1,5 тыс. сотрудников российских компаний. Опрос проводился в марте 2024 года.

Накануне «Известия» писали со ссылкой на сервис «Работа.ру» об апрельском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей. В частности, в Сочи ищут специалиста по недвижимости с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн рублей. Столько же готовы платить руководителю рекламного отдела в Москве.