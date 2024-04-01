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Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля

«Работа.ру»: в Сочи ищут специалиста по недвижимости с зарплатой до 1 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и предоставил «Известиям» апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей.

В Сочи ищут специалиста по недвижимости с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн рублей. Сотруднику предстоит общаться и встречаться с клиентами на рынке первичной и вторичной недвижимости, искать целевых клиентов и отрабатывать входящие обращения, подбирать недвижимость по запросу клиента, а также заниматься организацией процесса сделки при помощи юриста. Работодатель обещает полноценное, уникальное обучение, высокие проценты от сделок и карьерный рост.

Столько же готовы платить руководителю рекламного отдела в Москве. Среди требований: опыт работы от пяти лет в сфере наружной рекламы в крупных агентствах и навык координации работы служб рекламного и маркетингового блока. В список обязанностей входит обеспечение полного цикла работ над рекламной кампанией; холодные продажи по воронке, документооборот по сделкам, а также ведение клиента в процессе выполнения контракта.

В Красноярске требуется главный врач в стоматологическую клинику с зарплатой от 350 тыс. до 500 тыс. рублей. Работодатель ищет сотрудника с опытом работы в данной должности не менее трех лет, ответственным подходом к работе и умением находить общий язык в коллективе, а также с навыком решения спорных и конфликтных ситуаций. Среди обязанностей: ведение документации и сдача отчетностей, проведение собраний, контроль качества оказываемых стоматологических услуг, корректировка и распределение планов лечения.

В Петропавловске-Камчатском ищут старшего механика с зарплатой от 300 тыс. рублей на период нереста. Требуется наличие соответствующего образования. Сотруднику предстоит заниматься планированием и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту, рациональным расходованием средств на сменно-запасные части, материально-техническим снабжением судна.

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Директору по продажам керамической плитки и керамогранита в Москве обещают зарплату от 250 тыс. рублей. С список обязанностей входит: формирование команды, разработка планов развития и стратегии стандартов для руководителей отдела продаж и менеджеров, организация и проведение обучения по ассортименту, обеспечение выполнения плана продаж, а также активное продвижение продукции. Требуется человек с опытом работы не менее трех лет в аналогичной должности и высшим образованием по специальности экономика, маркетинг.

В Уфе ищут производственного директора с зарплатой от 200 тыс. рублей. Работодатель ищет сотрудника, способного правильно выстраивать отношения с руководителем и сотрудниками коммерческой службы при согласовании изменений в производственной очереди. Он также должен обладать навыком управления производственными процессами и знать правила обслуживания станков и оборудования через систему ППР с учетом сезонной загрузки производства.

В Химках программисту 1С собираются платить 218 тыс. рублей. От сотрудника требуются: опыт работы более трех лет в сфере информационных технологий, знания языка запросов, навык работы с web- и http-сервисами. В спектр обязанностей входит разработка и доработка используемого программного обеспечения 1С, анализ и оптимизация существующих решений, а также оказание консультационной поддержки работникам компании.

В Туле ищут руководителя E-commerce направления с зарплатой от 180 тыс. рублей. Работодатель планирует найти сотрудника с глубокими знаниями в области интернет-маркетинга, каналов интернет-продвижения, их особенностей и преимуществ, SEO, контекстной рекламы, медийной рекламы, умением собирать и качественно трактовать данные из GA и ЯМ, а также навыком проведения А/Б тестов.

Middle Unity Developer в Королеве может заработать от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. От соискателя требуется: знание принципов ООП, умение работать с системами контроля версий (Git), UI, понимание Dependency injection (Zenject), опыт рефакторинга Legacy кода. Работодатель обеспечивает работу в комфортном офисе рядом с красивым парком, своей кухней и постоянным доступом к чаю, фруктам и сладостям. Частично удаленная занятость обсуждается.

28 марта из опроса Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) стало известно, что около 91,4% компаний РФ испытывают нехватку кадров. Аналитики подсчитали, что более 54,7% специалистов не хватает в промышленности, на втором месте — сельское хозяйство — 47,2%, замыкает тройку строительный сектор — 38,3%.

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