Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов 3 апреля победил в гонке преследования в финале Кубка России в Кировске.

27-летнему спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 34 минуты 27,3 секунды. Второй результат показал Сергей Устюгов, уступивший Большунову 16,3 секунды. Бронзу завоевал Егор Митрошин (+29,9), отмечает «Спорт-Экспресс».

Среди женщин победительницей гонки преследования стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, прошедшая дистанцию за 25 минут 37,1 секунды. Второе место — у Марии Истоминой, третье досталось Татьяне Сориной.

Этап Кубка России в Кировске завершится 7 апреля.

Ранее 2 апреля Большунов объяснил, почему занял только третье место в своем в полуфинальном забеге в спринте в Кировске. Он отметил, что выйти в финал соревнований ему помешало самочувствие. Спортсмен пояснил, что на его физической форме отразилась болезнь, которую он перенес еще перед чемпионатом России. Первым финишировал лыжник Сергей Ардашев.

До этого, 20 марта, Большунов вместе с лыжником Савелием Коростелевым, также выступающим за Архангельскую область, победил в командном спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсмены финишировали с результатом 18 минут 10,4 секунды.