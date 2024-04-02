Лыжник Большунов объяснил провал в спринте на этапе Кубка России в Кировске

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 2 апреля заявил, что выйти в финал спринта в рамках Кубка России в Кировске ему помешало самочувствие.

Большунов занял третье место в своем полуфинальном забеге. Первым финишировал лыжник Сергей Ардашев.

Спортсмен пояснил, что на его физической форме отразилась болезнь, которую он перенес еще перед чемпионатом России.

«Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это. Видимо, перегрузил чуть‑чуть организм. <…> Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — это нормально», — рассказал он в интервью «Матч ТВ».

Лыжник имел в виду простуду, из-за которой не тренировался несколько дней. Несмотря на это, Большунов одержал победу в личном и командном спринте, скиатлоне и эстафете.

Ранее, 20 марта, Большунов вместе с лыжником Савелием Коростелевым, также выступающим за Архангельскую область, победил в командном спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсмены финишировали с результатом 18 минут 10,4 секунды.