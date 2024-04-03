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Минобороны РФ заявило о наборе 16 тыс. контрактников за 10 дней для участия в СВО

Минобороны РФ: 100 тысяч граждан России подписали контракт с начала года
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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За последние полторы недели в пунктах отбора на военную службу по контракту наблюдается существенный рост желающих поступить в Вооруженные силы России. Как сообщает 3 апреля Министерство обороны РФ, контракты заключили примерно 16 тыс. граждан.

«Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тыс. граждан», — отмечено в заявлении министерства.

Сообщается, что число желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло как в Москве, так и в других городах России. Всего с начала 2024 года в Вооруженные силы РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек, добавили в ведомстве.

«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — указано в Telegram-канале Минобороны.

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Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы десять человек.

Ранее, 20 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что в течение 2023 года было набрано 540 тыс. военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию. Также министр добавил, что с начала 2024 года на службу в армию России по контракту поступили 50 тыс. человек. Граждане продолжают идти в военкоматы и заключать контракты с Минобороны РФ, подчеркивал Шойгу.

В декабре 2023 года он заявлял, что число военнослужащих по контракту увеличится до 745 тыс. до конца 2024 года. По словам министра, в 2025 году будет продолжено поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей с учетом комплектования новых формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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