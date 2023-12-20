Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тыс. до конца 2024 года

Число военнослужащих по контракту увеличится до 745 тыс. до конца 2024 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе трансляции расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Шойгу отметил, что в 2025 году будет продолжено поступательное развитие российской армии и повышение ее боевых возможностей с учетом комплектования новых формирований.

На данный момент численность военнослужащих составляет 1,15 млн человек, среди которых около 490 тыс. поступили на службу по контракту добровольно.

Ранее, 1 декабря, президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Минобороны России заявило, что в связи с увеличением предельного числа живой силы на 170 тыс. человек проведение мобилизации не предусмотрено.

Еще 17 января Шойгу заявил, что в период с 2023 по 2026 год осуществятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 млн человек. В связи с этим вырастет число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов, будет организована их подготовка для обеспечения практических действий войск.

25 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что повысить численность Вооруженных сил страны планируется в 2024 году. По его словам, для этого также будут сформированы еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.

В 2023 году штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ по указу главы государства была увеличена до 1,15 млн человек. В прошлый раз численность ВС РФ была увеличена в 2018 году. До сих пор в рядах войск на постоянной службе находились 1,013 млн бойцов.