В России выросла численность Вооруженных сил

С 1 января 2023 года штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ была увеличена вступившим в силу указом президента. На службе теперь будут состоять 1,15 млн человек личного состава.

В прошлый раз численность ВС РФ была увеличена в 2018 году. До сих пор в рядах войск на постоянной службе находились 1,013 млн бойцов Таким образом, численность армии с 1 января увеличена на 137 тыс. единиц.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в августе 2022. Средства на реализацию были выделены из федерального бюджета РФ.

Также в РФ обсуждают инициативу об увеличении срока службы в армии до двух лет. Такую идею, в частности, поддержал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, указывая на необходимость повышения качества подготовки военнослужащих. Он допустил, что соответствующий законопроект может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.