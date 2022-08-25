Штатную численность военнослужащих ВС РФ увеличили до 1,15 млн

Штатная численность военнослужащих Вооруженных сил армии РФ увеличена на 137 тыс. единиц — до 1,15 млн человек. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 25 августа.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в тексте указа на портале правовой информации.

Указ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность ВС РФ составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Накануне Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили героизм радиотелефониста, сержанта Сергея Токаря, который с первых дней спецоперации обеспечивает радиосвязью роты мотострелкового батальона, старшего командира отделения тяги минометной батареи, старшего сержанта Дениса Стародубова, а также командира взвода морской пехоты Тихоокеанского флота, гвардии старшего лейтенанта Владислава Аланкина.