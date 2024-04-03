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Кинотеатральный бизнес США оказался на грани закрытия по итогам I квартала 2024 года
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Кинотеатральный бизнес США оказался на грани закрытия по итогам I квартала 2024 года

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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По итогам I квартала 2024 года кинотеатральный бизнес США оказался на грани закрытия: релизов много, но они не зарабатывают. Даже крупнейшая в мире киносеть AMC решила разместить акции на $250 млн и пообещала делать это неоднократно, чтобы выжить. В чем причина кризиса, разбирались «Известия».

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Возникшая ситуация — прямое следствие прошедших в 2023 году забастовок актеров и сценаристов. Они длились 118 дней, и это самый долгий бунт в истории Голливуда. Проекты оказались заморожены, а премьеры — перенесены. В том числе «Бедные-несчастные», «Дюна: Часть вторая», «Барби» и «Оппенгеймер».

Дело не только в забастовке или пандемии. Большую конкуренцию кинотеатрам США составляют стриминги. Согласно мартовскому исследованию HarrisX, проведенному для IndieWire, 66% взрослых американцев предпочитают кинотеатрам Disney+ и Netflix. А 30% респондентов заявили, что ходят в кино несколько раз в год, хотя готовы смотреть те же самые фильмы на стримингах до трех раз в неделю.

Почти половина опрошенных (всего в опросе приняло участие около 1 тыс. американцев) смотрит кино дома еженедельно, а это в семь раз чаще по сравнению с теми, кто ходит в кинотеатры. Для 40% выбор стримингов объяснялся комфортом — фильмы удобнее смотреть на привычном диване.

«Нельзя забывать, что США — это одноэтажная страна. У них нет такой движухи, как у нас в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Люди сидят дома, с телевизором. Мелкие кинотеатры, размазанные по всей стране, уже умерли. Кое-где держатся полудохлые залы, и их абсолютное большинство. Разве что в Нью-Йорке как в мегаполисе десятки кинотеатров, но культовых из них всего девять. Это капля в море, остальные чувствуют себя очень плохо», — объяснил «Известиям» русско-американский продюсер, основатель кастингового агентства YouHollywood Александр N.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 3 апреля, в 10:00

Недобор залов: почему западный кинопрокат переживает сильнейший кризис

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