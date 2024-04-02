В Петербурге люди приносят цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского

Люди несут цветы к кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, в день годовщины смерти журналиста. Об этом 2 апреля сообщил корреспондент «Известий».

У входа в заведение сделали стихийный мемориал с фотографиями военкора.

«Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного», — написана фраза Татарского на одном из портретов у мемориала.

Ранее в этот день в Донецке горожане и члены общественных организаций возложили цветы к монументу «Россия». чтобы почтить память военкора. Как отметила руководитель донецкого филиала фонда «Защитники Отечества» Марина Соловарова, при жизни Татарский говорил правду о бесчеловечных преступлениях против мирного населения.

Теракт, из-за которого погиб военкор Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» во время творческого вечера. Убийца журналиста Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) на мероприятии подарила Татарскому статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось у него в руках. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

Позже, 25 января 2024 года, девушке назначили 27 лет тюрьмы и штраф в размере 600 тыс. рублей. Ей предъявили обвинения по трем статьям — о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Также с нее взыскали 16,4 млн рублей по гражданским искам.

Кроме того, 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. В тот день украинский чиновник в интервью телеканалу ICTV намекнул, что его ведомство имеет отношение к нападениям и убийствам некоторых политиков и общественных деятелей из России и Украины.