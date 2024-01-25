И сума, и тюрьма: суд приговорил Трепову к 27 годам за теракт в Петербурге

Поведение Дарьи Треповой после совершенного ею теракта, результаты исследований на полиграфе и другие материалы дела подтверждают ее виновность, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» юристы. По их словам, девушка стала «расходным материалом» для организаторов взрыва, который унес жизнь военкора Владлена Татарского. Дарья Трепова после теракта в петербургском кафе не обратилась в полицию, не оказала помощь пострадавшим, а просто ушла с места теракта, а затем попыталась изменить внешность и скрыться. Поэтому и шансов на более мягкий приговор у нее не было, уверены эксперты. Второй западный окружной военный суд 25 января приговорил ее к 27 годам лишения свободы и штрафам в более чем 17 млн рублей.

Прослушка или СВУ

Три месяца понадобилось суду, чтобы рассмотреть дело Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте, обороте взрывчатых веществ и изготовлении поддельных документов. По данным следствия, 2 апреля 2023 года девушка принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе Street Food Bar №1 на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, еще 85 человек пострадали.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей. Кроме того, с осужденной взыскали почти 16,5 млн в пользу потерпевших. Еще одному фигуранту дела Дмитрию Касинцеву, который укрывал Трепову в своей квартире после теракта, дали год и девять месяцев.

Следствие установило, что мотивом организаторов теракта стала позиция Татарского при освещении специальной военной операции на Украине. Свидетели теракта во время суда отмечали, что сразу обратили внимание на девушку, которая подарила Татарскому статуэтку и пропала после взрыва. Оперативники в тот же день вышли на след 25-летней Треповой, на следующее утро девушку задержали и доставили на допрос в СК. К тому моменту она успела радикально изменить прическу.

Последствия взрыва в кафе Фото: ТАСС/Zuma

На суде Трепова объясняла, что мотивом ее поступка стало личное негативное отношение к СВО. По ее словам, она познакомилась в социальных сетях с журналистом и бывшим членом Национал-большевистской партии (запрещенная на территории РФ организация) Романом Попковым и долгое время с ним общалась. Попков и координатор с позывным Гештальт передавали Треповой подробные инструкции, а за выполненную работу выплатили 132 тыс. рублей на криптокошелек. Кроме того, девушку обещали перевезти на Украину.

Во время следствия и суда Трепова настаивала, что не знала о взрывном устройстве внутри статуэтки. По ее версии, там должно было находиться прослушивающее устройство. Впрочем, проведенная психолого-психиатрическая экспертиза и исследование на полиграфе показали, что обвиняемая полностью осознавала возможные результаты своих действий.

Адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук полагает, что у Треповой не было возможности обмануть полиграф. Его исследования в совокупности с остальными доказательствами позволяют достоверно установить обстоятельства преступления.

— Версия защиты о неосведомленности и отсутствии умысла опровергается тем, что подсудимая не разделяла взглядов убитого, но под видом сторонницы втерлась в его окружение и усыпила бдительность охраны, пыталась сбежать сразу после передачи самодельного взрывного устройства жертве , — пояснил юрист.

Похороны Владлена Татарского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как будет сидеть Дарья Трепова

Трепова сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только по истечении трех четвертей срока, рассказал Александр Бурчук. Он указал: несмотря на то, что в России не существует женских колоний строгого и особого режима, условия содержания Треповой могут быть строже, чем у ее «коллег».

— В зависимости от дальнейшей работы с ней и интереса правоохранительных органов, условия содержания могут меняться радикально. По закону, конечно, правила внутреннего распорядка для всех одинаковы, но на практике — нет, — сказал Александр Бурчук.

Он напомнил, что во всех колониях есть строгие и особые условия — единые помещения камерного типа и штрафные изоляторы.

С ним согласился и адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, условия в колонии будут зависеть «от администрации учреждения и отношения к осужденной».

Месяцы разбирательства

Процесс по делу Треповой начался 15 ноября 2023 года. Как следует из материалов, представленных прокурором, обвиняемая знала, ради чего создавалась организованная группа, в которую вошла. Место для теракта злоумышленники выбрали, чтобы достичь большего резонанса, указывается в документах.

Подсудимая Дарья Трепова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Гособвинение подробно рассказало о роли Треповой в террористической группе.

— Члены группы договорились, что Трепова будет изображать студентку-скульптора, которая поддерживает СВО и является поклонницей Фомина-Татарского. С этой же целью было изготовлено поддельное водительское удостоверение на имя этой вымышленной студентки. Также от ее лица был создан Telegram-канал, — заявила представитель гособвинения.

Полученные 132 тыс. рублей Трепова направила на подготовку теракта. По поручению организаторов девушка купила сим-карты, оформленные на посторонних лиц, и смартфон. На него она установила программу, позволившую кураторам получить доступ к микрофону мобильного устройства и месту его нахождения.

Позже в ходе допроса Трепова пояснила, что начала активно общаться с Романом Попковым в сентябре 2022 года, а в октябре начала выполнять для него задания. По ее словам, она ходила на некоторые мероприятия в качестве «тайного агента», забирала посылки и получала средства от Гештальта.

Подсудимая Дарья Трепова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В марте 2023 года я получила посылку со статуэткой. Я испугалась и поинтересовалась у Гештальта, не получится ли как с Дарьей Дугиной (была убита в 2022 году в результате операции украинских спецслужб. — «Известия»). Он ответил, что там только микрофон и GPS-трекер, — сообщила Трепова суду.

Позже она рассказала, что мысли о бомбе закрадывались, но Трепова «втянулась и решила рискнуть свободой».

В суде были допрошены десятки свидетелей и потерпевших. Они согласились, что Трепова знала о том, что в статуэтке — взрывное устройство. Несколько потерпевших рассказали, что девушка после вручения бюста отказалась сесть рядом с Татарским, а также периодически закрывала лицо руками.

Во время оглашения приговора девушка вела себя спокойно, а услышав срок ответила, что он ей понятен. Когда Трепову выводили из «аквариума», она даже улыбалась сотрудникам конвойной службы.

Адвокат Треповой Даниил Берман заявил, что суд не прислушался к доводам защиты о том, что она совершила преступление неумышленно и не предполагала о возможных последствиях. Берман сообщил журналистам, что будет обжаловать приговор сразу после того, как получит его копию.

Подсудимая Дарья Трепова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Шансов на переквалификацию обвинения на более мягкое у Треповой практически не было, считает юрист Вадим Багатурия. Этому помешало, в частности, поведение девушки после теракта.

— Если бы в суде удалось доказать, что Трепова не знала об устройстве, то дело можно было бы переквалифицировать на убийство по неосторожности. Но, учитывая обстоятельства, ни один суд признать такую версию не мог бы , — сказал он «Известиям».

— Характер поведения девушки после совершения преступления может свидетельствовать о том, что она лукавит, — сказал он.

Он напомнил, что после взрыва Трепова не подошла к сотрудникам полиции, не попыталась оказать помощь пострадавшим, а просто ушла из кафе.

Александр Бурчук, опираясь на свой профессиональный опыт, рассказал, что чаще всего жертвами вербовщиков становятся люди с неуравновешенной психикой, потерянные для общества и не имеющие стойких социальных связей. После этого люди становятся расходным материалом для заказчиков и организаторов преступления, сказал адвокат.