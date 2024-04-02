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В Донецке почтили память военкора Владлена Татарского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке горожане и члены общественных организаций возложили цветы к монументу «Россия» в день годовщины смерти военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом 2 апреля сообщает корреспондент «Известий».

«Владлен Татарский был военкором, который рассказывал с первых дней боев за освобождение Донбасса настоящую правду. Его смотрели и слушали десятки тысяч людей. <...> А говорил он правду о бесчеловечных преступлениях против мирного населения», — поделилась руководитель донецкого филиала фонда «Защитники Отечества» Марина Соловарова.

Она также подчеркнула, что память о павших героях живет в сердцах людей и должна продолжать жить в сердцах будущих поколений.

Житель Донецка Руслан Дядиченко отметил, что с близкими часто пересматривал работы журналиста. Он отметил, что Татарский был настоящим человеком, патриотом России.

«Очень жалко, что мы собрались сегодня по такому печальному поводу, потому что теракты, которые совершает украинская сторона...им нет никакого объяснения. За это надо наказывать», — высказался горожанин.

Дядиченко также рассказал, что шоу Татарского поднимало боевой дух военных на передовой. Военкор работал для народа и был для него открыт, добавил мужчина.

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Теракт, из-за которого погиб военкор Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» во время творческого вечера. Убийца журналиста Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) на мероприятии подарила Татарскому статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось у него в руках. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

Позже, 25 января 2024 года, девушке назначили 27 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей. Ей предъявили обвинения по трем статьям — о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Также с нее взыскали 16,4 млн рублей по гражданским искам. При этом обвинение запрашивало для Треповой наказание на срок 28 лет лишения свободы. Генпрокуратура России 16 марта обжаловала приговор девушке.

Кроме того, 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. В тот день украинский чиновник в интервью телеканалу ICTV намекнул, что его ведомство имеет отношение к нападениям и убийствам некоторых политиков и общественных деятелей из России и с Украины. В качестве примеров он назвал убийства бывшего депутата Верховной рады Илью Киву и военного корреспондента Владлена Татарского.

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