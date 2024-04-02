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Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне
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Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне

Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне. Об этом 2 апреля заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — сказал он во время поездки в Гродно, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в стране ведется подготовка подразделений, а в вооруженные силы поставляются различные виды вооружений и техники. При этом он заявил, что если недружественные страны критикуют Белоруссию, то это означает, что страна всё делает правильно.

Кроме того, Лукашенко указал на то, что Минск никому не угрожает и не хочет чужой земли.

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Ранее, 26 марта, Лукашенко назвал полной дурью заявления официальных лиц стран НАТО о планах России и Белоруссии напасть на Запад. Он также заявил, что политика Белоруссии и России заключается в том, что они тщательно защищают свои территории и не отдадут их, но при этом им не нужна война с Западом.

В тот день он также призвал пресекать любые провокации на границе военным путем.

7 марта начальник главного управления идеологической работы белорусского минобороны генерал-майор Леонид Касинский заявил, что Минск фиксирует все признаки подготовки Запада к войне, что вынуждает быть готовым к различным сценариям. Среди признаков подготовки Касинский назвал наращивание вокруг страны военного потенциала ее соседей с Запада и в целом стран НАТО.

Ранее, 22 февраля, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Западная Европа во главе с США проводит заблаговременный комплекс мероприятий для подготовки к военным действиям. В частности, выявляются попытки воздушной разведки республики, помимо действий Сухопутных войск. Также Минск фиксирует активный интерес с своим военным городкам и базам.

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