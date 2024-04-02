Патрушев рассказал, как НАТО готовит диверсантов для антироссийских операций

Инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. Об этом 2 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» в связи с 75-летием создания Североатлантического альянса.

«Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях», — сказал он, не называя стран.

Патрушев отметил, что Вашингтон активно использует НАТО в качестве инструмента в проведении «гибридных войн», привлекая альянс к «акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». При этом альянс не гнушается использовать в своих интересах и террористические организации, подчеркнул он.

«Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий. В его рамках принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей», — заявил секретарь Совбеза.

По его словам, НАТО планомерно усиливает военный потенциал вдоль российских границ от Баренцева до Черного моря, так как именно Россия определяется западными странами главным источником угроз для европейской безопасности.

20 марта первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя участие румынских наемников в атаках на приграничные российские территории, заявил, что страны НАТО, не стесняясь, напрямую участвуют в украинском конфликте и совершают террористические действия против РФ. По мнению депутата, РФ оставляет за собой соответствующее право реагировать и отвечать на подобные действия и заявления.

Накануне румынская боевая группа Getica в своих соцсетях рассказала, что принимала участие в атаках на приграничные территории РФ. Боевики также опубликовали видео с подготовкой к диверсии, ее совершением и последствиями.

До этого, 25 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие спецслужбы США и Великобритании задолго до 2022 года работали над размещением своих «опорных пунктов» на Украине и подготовкой шпионов для Киева. Под видом демократических сил и гражданского населения на майдане выступали в первую очередь те, кого тренировали на базах в Польше и Прибалтике, отметила она.

Ранее, 19 декабря 2023 года, в ФСБ РФ заявили о том, что ведомство активно выявляет украинских диверсантов и агентов на территории России. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников отметил высокую активность агентуры и диверсантов в связи с неудачами Вооруженных сил Украины на фронте.

В конце октября газета The Washington Post писала, что украинские агенты вместе с Центральным разведывательным управлением США ведут против России теневую войну. Собеседники издания рассказали, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов на обучение украинских шпионов и диверсантов. Также США предоставили Украине новейшее оборудование для слежки.