Директор ФСБ заявил об активном выявлении украинских агентов и диверсантов

ФСБ активно выявляет украинских диверсантов и агентов на территории РФ, многие результаты этой работы пока не обнародуются. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы, имея это в виду, конечно же, проводим необходимую работу, необходимые мероприятия, для того чтобы выявлять. Хотелось бы, конечно, делать всё, чтобы работать на упреждение. У нас это получается в целом», — подчеркнул Бортников в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

По его словам, о тех результатах работы, которые ведомство сейчас не обнародует, обязательно сообщат позже.

Директор ФСБ также сообщил, что в настоящее время киевский режим на фоне военных неудач начинает усиливать тайную борьбу — засылку агентуры и диверсантов на территорию России. Кроме того, устанавливаются отношения с находящимися в РФ людьми, чтобы нанести вред в тылу, добавил он.

Ранее, 11 декабря, в ФСБ сообщили, что за 2023 год только в Крыму было задержано 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. По данным ведомства, в общей сложности в этом году на полуострове было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки.