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Общественники поддержали инициативу по запрету авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

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Фото: Getty Images/Hinterhaus Productions
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Авиакомпаниям нужно разрешить пассажирам изменять бронирование без потери обратного билета. Об этом заявил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов, комментируя инициативу депутатов Госдумы и Общероссийского объединения пассажиров (ООП) запретить аннулировать билеты на обратные рейсы.

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«Да, действительно, такая проблема существует. Билеты «туда – обратно» оформляются в рамках единого бронирования, опаздывая на первый рейс, потребитель может лишиться обратного билета. Это неправильно. Поэтому предлагаемая мера по отмене аннулирования билетов может быть оценена крайне позитивно, она очень важна для потребителей», — пояснил Павлов.

По его словам, в развитии этого предложения пассажирам стоит разрешить частично отменять или изменять бронирование без потери обратного билета.

«Например, когда потребитель взял билет «туда – обратно» и хочет отказаться от билета «туда», а билет «обратно» его устраивает. В этих случаях сейчас он также вынужден отменять всё бронирование. Но ведь проблема еще в том, что в целях экономии потребитель покупает невозвратные билеты, таким образом, если ему нужно изменить время вылета на первый рейс, он автоматически теряет два билета и несет дополнительные расходы», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рейс и навсегда: авиакомпаниям могут запретить аннулирование обратных билетов

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