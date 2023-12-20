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Залетный момент: Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за аннулирование билетов

Каковы перспективы дела и на что смогут претендовать несостоявшиеся пассажиры рейсов на Пхукет
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Скандал с несостоявшимися поездками на Пхукет вылился в иск к «Аэрофлоту» — его подал Союз потребителей РФ. В октябре люди приобрели у перевозчика билеты на этот остров Таиланда, но так и не улетели, — проездные документы аннулировали из-за технического сбоя, а взамен авиакомпания выдала скидку в 30% на любой перелет. Если суд встанет на сторону общественников, то потерпевшие смогут претендовать на компенсацию, уже отдельно не доказывая противоправные действия перевозчика.

Судебная претензия

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Союза потребителей РФ против «Аэрофлота» о защите интересов неопределенного круга лиц. «Известия» ознакомились с карточкой дела и исковым заявлением общественников.

Речь идет о конфликте потребителей и авиаперевозчика, который 19 октября продал людям дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет. Причем по этому маршруту покупатели (минимум 800 человек) могли полететь с ноября 2023-го по март 2024 года. Но уже 21 октября перевозчик сослался на техническую ошибку и аннулировал билеты, вернув людям деньги за него. В качестве компенсации компания предоставила покупателям скидку в 30% на повторную покупку. Плюс участникам программы лояльности «Аэрофлот Бонус» автоматически начислили 5 тыс. миль.

Однако при сравнении аннулированные билеты не отличались от тех, на основании которых осуществляются рейсы «Аэрофлота», говорится в исковом заявлении. Предложение оформить новый билет общественники расценили как односторонний отказ исполнить заключенный договор с потребителями. Эти действия Союз потребителей считает противоправными: если договор между сторонами был заключен, его следует исполнить, сказано в иске.

Пассажиры в аэропорту
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Претензии общественники изложили в письме к «Аэрофлоту», но ответа не получили. Поэтому союз обратился в суд с аналогичными требованиями.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ пояснил «Известиям», что цель организации — добиться того, чтобы договоры между покупателями и «Аэрофлотом» были исполнены. На практике это будет означать, что люди смогут улететь в Таиланд по февральским и мартовским билетам (а их большинство).

— Если же сроки полетов уже прошли, то каждый потерпевший сможет добиться возмещения понесенных убытков. Для этого людям нужно будет обратиться с исками по месту жительства, потребителям уже не нужно будет доказывать тот факт, что аннулирование билетов было незаконным, — решение по иску союза снимет этот вопрос. Суду останется лишь определить размер убытков, — пояснил эксперт.

Самолет на стоянке аэропорта
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, а с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке, сказали «Известиям» в «Аэрофлоте».

В Роспотребнадзоре на вопросы редакции не ответили. Ранее в службе отмечали, что аннулирование билетов незаконно, ведомство рассматривало возможность выступить с групповым иском. До сих этого не произошло.

Справка «Известий»

В середине декабря стало известно, что более 50 человек, так и не улетевших в Таиланд, уже подали коллективный иск против «Аэрофлота», суд пока не зарегистрировал его. Потребители уверены: при возврате билетов они вправе требовать разницу между стоимостью перелета в ноябре, когда они направили претензию в «Аэрофлот», и ценой, которую перевозчик назвал ошибкой. Суммарно на всех предъявителей это около 7,5 млн рублей. Тогда в авиакомпании отметили, что готовы урегулировать ситуацию в досудебном порядке. По данным перевозчика на тот момент, скидками в 30% уже воспользовалось около 1 тыс. человек, они оформили 2,2 тыс. авиабилетов с таким дисконтом.

Фокус на главном

Была ли у «Аэрофлота» техническая ошибка или ее не было — не имеет никакого значения, уверен вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Подобные прецеденты в судебной практике встречаются неоднократно: вердикт всегда выносят в пользу покупателей, сказал он «Известиям».

Пассажиры проходят регистрацию в аэропорту
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Авиакомпании следует разрешить эту ситуацию в досудебном порядке, сейчас перевозчик несет имиджевые потери. Ведь «Аэрофлот» демонстрирует, что готов на нарушение закона, — забрать билеты у пассажиров, предложив взамен скидку. Хотя компания обязана предоставить оплаченную услугу, — отметил эксперт. — Если мы говорим о перспективах этого дела, то я считаю, что они позитивные, шанс выиграть высокий. Действия союза в этом случае обоснованы.

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Иски в защиту неопределенного круга потребителей — эффективная мера защиты интересов граждан, считает глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.

— Они позволяют пресекать нелегальные практики плюс упрощают потребителям восстановление нарушенных прав, получение компенсаций, а также за счет публичного освещения стимулируют компании воздерживаться от недобросовестного поведения, — отметил он.

Бортпроводница помогает уложить багаж на полках в самолете
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

ОПИ оптимистично оценила перспективы этого дела: совсем недавно президиум Верховного суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей. В документе прямо указано, что компания не вправе включать в предложение о сделке условие о возможной отмене договора в одностороннем порядке. Тем более в том случае, если потребитель уже оформил и оплатил заказ. Также организация не может менять цену после оплаты. В рассматриваемой ситуации с «Аэрофлотом» эти нормы следует применять по аналогии, полагает эксперт.

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