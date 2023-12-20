Залетный момент: Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за аннулирование билетов

Скандал с несостоявшимися поездками на Пхукет вылился в иск к «Аэрофлоту» — его подал Союз потребителей РФ . В октябре люди приобрели у перевозчика билеты на этот остров Таиланда, но так и не улетели, — проездные документы аннулировали из-за технического сбоя , а взамен авиакомпания выдала скидку в 30% на любой перелет. Если суд встанет на сторону общественников, то потерпевшие смогут претендовать на компенсацию, уже отдельно не доказывая противоправные действия перевозчика .

Судебная претензия

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Союза потребителей РФ против «Аэрофлота» о защите интересов неопределенного круга лиц . «Известия» ознакомились с карточкой дела и исковым заявлением общественников.

Речь идет о конфликте потребителей и авиаперевозчика, который 19 октября продал людям дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет . Причем по этому маршруту покупатели (минимум 800 человек) могли полететь с ноября 2023-го по март 2024 года. Но уже 21 октября перевозчик сослался на техническую ошибку и аннулировал билеты, вернув людям деньги за него . В качестве компенсации компания предоставила покупателям скидку в 30% на повторную покупку. Плюс участникам программы лояльности «Аэрофлот Бонус» автоматически начислили 5 тыс. миль.

Однако при сравнении аннулированные билеты не отличались от тех, на основании которых осуществляются рейсы «Аэрофлота» , говорится в исковом заявлении. Предложение оформить новый билет общественники расценили как односторонний отказ исполнить заключенный договор с потребителями . Эти действия Союз потребителей считает противоправными: если договор между сторонами был заключен, его следует исполнить, сказано в иске.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Претензии общественники изложили в письме к «Аэрофлоту», но ответа не получили. Поэтому союз обратился в суд с аналогичными требованиями .

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ пояснил «Известиям», что цель организации — добиться того, чтобы договоры между покупателями и «Аэрофлотом» были исполнены. На практике это будет означать, что люди смогут улететь в Таиланд по февральским и мартовским билетам (а их большинство) .

— Если же сроки полетов уже прошли, то каждый потерпевший сможет добиться возмещения понесенных убытков. Для этого людям нужно будет обратиться с исками по месту жительства, потребителям уже не нужно будет доказывать тот факт, что аннулирование билетов было незаконным, — решение по иску союза снимет этот вопрос . Суду останется лишь определить размер убытков, — пояснил эксперт.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, а с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке , сказали «Известиям» в «Аэрофлоте».

В Роспотребнадзоре на вопросы редакции не ответили. Ранее в службе отмечали, что аннулирование билетов незаконно, ведомство рассматривало возможность выступить с групповым иском. До сих этого не произошло.

Справка «Известий» В середине декабря стало известно, что более 50 человек, так и не улетевших в Таиланд, уже подали коллективный иск против «Аэрофлота», суд пока не зарегистрировал его. Потребители уверены: при возврате билетов они вправе требовать разницу между стоимостью перелета в ноябре, когда они направили претензию в «Аэрофлот», и ценой, которую перевозчик назвал ошибкой. Суммарно на всех предъявителей это около 7,5 млн рублей. Тогда в авиакомпании отметили, что готовы урегулировать ситуацию в досудебном порядке. По данным перевозчика на тот момент, скидками в 30% уже воспользовалось около 1 тыс. человек, они оформили 2,2 тыс. авиабилетов с таким дисконтом.

Фокус на главном

Была ли у «Аэрофлота» техническая ошибка или ее не было — не имеет никакого значения , уверен вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Подобные прецеденты в судебной практике встречаются неоднократно: вердикт всегда выносят в пользу покупателей , сказал он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Авиакомпании следует разрешить эту ситуацию в досудебном порядке , сейчас перевозчик несет имиджевые потери. Ведь «Аэрофлот» демонстрирует, что готов на нарушение закона, — забрать билеты у пассажиров, предложив взамен скидку. Хотя компания обязана предоставить оплаченную услугу , — отметил эксперт. — Если мы говорим о перспективах этого дела, то я считаю, что они позитивные, шанс выиграть высокий . Действия союза в этом случае обоснованы.

Иски в защиту неопределенного круга потребителей — эффективная мера защиты интересов граждан , считает глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.

— Они позволяют пресекать нелегальные практики плюс упрощают потребителям восстановление нарушенных прав, получение компенсаций , а также за счет публичного освещения стимулируют компании воздерживаться от недобросовестного поведения, — отметил он.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова