На Украине повторно проверят военно-врачебные комиссии на коррупцию

Минздрав Украины собирается в апреле этого года провести повторные проверки военно-врачебных комиссий (ВВК) на коррупцию. Об этом 1 апреля заявила замглавы ведомства страны Мария Карчевич.

«Мы проверили все ВВК по всей Украине, предоставили рекомендации по исправлению. С апреля планируем повторные проверки, чтобы понять, были ли выполнены эти рекомендации», — приводит ее слова телеканал «Мы — Украина».

Как указано, еще 4 марта глава минздрава Украины Виктор Ляшко сообщал, что ведомство создало рабочую группу для проверки работы военно-врачебных комиссий в Киеве. Он назвал позорным те случаи, когда врачи намерено указывают неверный диагноз в истории болезни человека или требуют взятку за обозначение верного.

В ноябре прошлого года в Одесской области задержали военного врача по подозрению в изготовлении фиктивных документов для военнослужащих за $5,5 тыс. По версии следствия, за указанную сумму медик обещал сделать бумаги, которые легализовали бы их увольнение в запас.

Еще в августе сообщалось о задержании главы военно-врачебной комиссии Житомирской области и его сообщников за получение взятки за содействие военнообязанным в выезде за границу. Следствие установило, что задержанные требовали от тех $2,5 тыс. за свои услуги.