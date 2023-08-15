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Главу военно-врачебной комиссии на Украине задержали за взятку

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Фото: офис генерального прокурора Украины
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Правоохранители задержали главу военно-врачебной комиссии Житомирской области и его сообщников за получение взятки за содействие военнообязанным в выезде за границу. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

Помимо председателя ВВК Житомирского военного госпиталя, были разоблачены замглавврача областной клинической больницы, заведующая центром клинической иммунологии и адвокат.

Следствие установило, что задержанные требовали от военнообязанных $2,5 тыс. Полиция задержала их после получения второй части неправомерной выгоды.

«За эти средства они обещали установить ему диагноз, который служит основанием для признания мужчины непригодным к военной службе с последующим исключением из военного учета по решению ВЛК (медкомиссии. — Ред.). Это давало военнообязанному возможность уклониться от призыва во время мобилизации и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства обнаружили у подозреваемых документы и денежные средства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В конце июля сообщалось, что еще четверым судьям Верховного суда Украины могут предъявить обвинения в коррупционных преступлениях. Речь идет о взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы инстанции Всеволода Князева.

В мае Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Князева по делу о взятке размером примерно $2,7 млн. Согласно местным СМИ, он стал самым высокопоставленным чиновником в стране, пойманным на получении неправомерной выгоды.

Значимые кадровые перестановки в украинском правительстве и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупцией, прошли и в январе этого года. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министров развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

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