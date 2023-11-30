На Украине задержали врача за подготовку фиктивных документов о болезни военных

Военного врача из Одесской области задержали по подозрению в изготовлении фиктивных документов для увольнения военнослужащих за $5,5 тыс. Об этом 30 ноября сообщается на сайте областного офиса генерального прокурора.

По версии следствия, врач военно-медицинского клинического центра организовал противоправную схему производства документов о болезни военных, которая служила основанием для их увольнения из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). За указанную сумму медик обещал сделать документы, которые легализовали бы их увольнение в запас.

Врача взяли с поличным в процессе получения неправомерной выгоды. В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

В середине августа сообщалось о задержании главы военно-врачебной комиссии Житомирской области и его сообщников за получение взятки за содействие военнообязанным в выезде за границу. Следствие установило, что задержанные требовали от военнообязанных $2,5 тыс. за свои услуги.