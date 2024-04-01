Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы. Об этом 1 апреля в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Общественное».

«В Кривом Роге слышны звуки взрывов», — отметили там.

Других подробностей издание не привело, местные власти ситуацию не комментировали. Минобороны РФ также никак не отреагировало на информацию.

31 марта издание сообщило о взрывах в Харькове. Тогда, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Сумской областях страны. В российском оборонном ведомстве информацию не комментировали.