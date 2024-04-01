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В Польше 13 человек пострадали после взрыва газа в многоквартирном доме

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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13 человек, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в польском городе Тыхы. Об этом 1 апреля сообщил телеканал tvn24.

«Взрыв произошел в квартире на первом этаже. По словам пожарных, «выпала передняя стена» и вылетели окна в квартирах на нескольких этажах», — передают журналисты.

По данным телеканала, госпитализированы семь человек. Как добавили Wiadomosci, среди пострадавших есть четверо детей, двое получили серьезные ранения. Информации о погибших нет.

Отмечается, что оперативные службы города продолжают работу на месте происшествия. Состояние здания и его дальнейшая судьба будут определены экспертами позднее.

Среди прочего, один из жителей дома в беседе с tvn24 рассказал, что произошедшее напоминает тайфун — квартиры разрушены, выбиты двери. По его словам, взрыв был настолько сильным, что был слышен по всему городу и в ближайших поселках.

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До этого, 14 марта, в Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме, из-за чего были эвакуированы 93 семьи, проживающие в нем. Городские власти уточнили, что никто не пострадал.

Ранее, в январе, в Самаре из-за взрыва баллона с газом в квартире в Октябрьском районе пострадали четверо мужчин, они были госпитализированы. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек. В МЧС отметили, что несущие конструкции здания не повреждены, погибших нет.

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