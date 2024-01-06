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Четыре человека в Самаре пострадали при взрыве газового баллона в квартире

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Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Из-за взрыва баллона с газом в квартире в Самаре пострадали четверо мужчин. Об этом в субботу, 6 января, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

«В 13:13 (12:13 мск) 6 января поступило сообщение о том, что при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 л), без последующего горения, в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Самара, Октябрьский район, 4-й проезд, д. 6», — отмечается в публикации в Telegram-канале.

Кроме того, в МЧС добавили, что несущие конструкции здания не повреждены, погибших нет. В результате случившегося госпитализировали двоих мужчин 1974 и 1987 годов рождения и двоих молодых людей 2005 года рождения.

«В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек», — указали в ведомстве.

На месте происшествия работают 15 человек и пять единиц техники, причина произошедшего выясняется.

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Ранее, 27 декабря, сообщалось, что в Ижевске в многоквартирном доме произошел хлопок газа, из-за которого пострадал молодой человек 2004 года рождения. Его госпитализировали. В ликвидации последствий инцидента участвовали 20 человек и восемь единиц техники.

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