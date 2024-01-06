Четыре человека в Самаре пострадали при взрыве газового баллона в квартире
Из-за взрыва баллона с газом в квартире в Самаре пострадали четверо мужчин. Об этом в субботу, 6 января, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.
«В 13:13 (12:13 мск) 6 января поступило сообщение о том, что при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 л), без последующего горения, в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Самара, Октябрьский район, 4-й проезд, д. 6», — отмечается в публикации в Telegram-канале.
Кроме того, в МЧС добавили, что несущие конструкции здания не повреждены, погибших нет. В результате случившегося госпитализировали двоих мужчин 1974 и 1987 годов рождения и двоих молодых людей 2005 года рождения.
«В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек», — указали в ведомстве.
На месте происшествия работают 15 человек и пять единиц техники, причина произошедшего выясняется.
Ранее, 27 декабря, сообщалось, что в Ижевске в многоквартирном доме произошел хлопок газа, из-за которого пострадал молодой человек 2004 года рождения. Его госпитализировали. В ликвидации последствий инцидента участвовали 20 человек и восемь единиц техники.