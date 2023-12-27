В Ижевске один человек пострадал из-за хлопка газа в квартире
В Ижевске в многоквартирном доме произошел хлопок газа, в котором пострадал один человек. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе удмуртского МЧС.
«По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трех окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
От хлопка пострадал молодой человек 2004 года рождения, его госпитализировали.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ликвидации последствий участвовали 20 человек и восемь единиц техники.
В Татарстане 21 декабря хлопок газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Травмы получили четыре человека.