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В Ижевске один человек пострадал из-за хлопка газа в квартире

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Фото: Управление МЧС РФ по Удмуртской Республике
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В Ижевске в многоквартирном доме произошел хлопок газа, в котором пострадал один человек. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе удмуртского МЧС.

«По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трех окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

От хлопка пострадал молодой человек 2004 года рождения, его госпитализировали.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ликвидации последствий участвовали 20 человек и восемь единиц техники.

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В Татарстане 21 декабря хлопок газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Травмы получили четыре человека.

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