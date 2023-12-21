В Татарстане четыре человека пострадали из-за хлопка газа в квартире

Хлопок газа произошел в квартире в Татарстане, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале 21 декабря.

Как рассказали в ведомстве, инцидент случился утром в одном из поселков региона.

«21 декабря в 9:19 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, д. 7, в поселке Осиново Зеленодольского района», — указано в сообщении.

Сообщается, что на место уже выехали пожарные подразделения.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека. Проводится обследование поврежденных помещений», — сообщили в МЧС.

Также отмечается, что силами администрации в Осиновском доме культуры развернут пункт временного размещения.

Ранее в этот же день сообщалось, что пожар произошел в частном доме в Батайске, погибли двое детей и их бабушка. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. В МЧС уточнили, что причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость с огнем. Возгорание произошло в частном доме поздно вечером. В здании на тот момент находилось пять человек — две женщины и трое детей. Сейчас следствие проводит необходимые проверки и экспертизы для выяснения всех обстоятельств. По данному случаю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).