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Уголовное дело возбуждено после гибели детей и бабушки при пожаре в Батайске

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Фото: Управление СК РФ по Ростовской области
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Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей и их бабушки в Батайске. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Ростовской области 21 декабря.

«В Батайске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара. По данным следствия, 20 декабря в домовладении, расположенном в городе Батайске на улице Тургенева, после тушения пожара обнаружены тела женщины 1964 года рождения и двух малолетних детей 2017 и 2019 годов рождения», — говорится в сообщении.

Прокуратура региона организовала проверку по данному случаю. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Ранее в этот же день сообщалось, что пожар произошел в частном доме в Батайске, погибли двое детей и их бабушка. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. В МЧС уточнили, что причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость с огнем. Возгорание произошло в частном доме поздно вечером. В здании на тот момент находилось пять человек: две женщины и трое детей.

Ранее, 17 декабря, в результате пожара в Мытищах погибли 35-летняя женщина и ее двухлетний сын. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному случаю. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Кадомцева. Площадь горения составила около 8 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

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