Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в Мытищах
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в квартире дома в Мытищах (Московская область). В результате возгорания погибли 35-летняя женщина и ее двухлетний сын.
Пожар произошел вечером 17 декабря в многоквартирном доме на улице Кадомцева. Площадь горения составила около 8 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели опрос свидетелей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования будут проведены судебные экспертизы.
17 декабря в Ижевске в результате пожара в деревянном жилом доме погибли три человека, в том числе два ребенка пяти и семи лет. Причины пожара устанавливаются.