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В Ижевске при пожаре погибли двое детей и взрослый

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Фото: МЧС России
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В Ижевске в результате пожара в деревянном жилом доме погибли три человека. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«При ликвидации пожара огнеборцы МЧС России обнаружили без признаков жизни троих человек, из них два ребенка: пяти и семи лет. К сожалению, они погибли», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ликвидации пожара участвовали 32 специалиста и девять единиц техники МЧС России. Причины пожара пока не установлены.

Ранее, 15 декабря, пожар вспыхнул в многоквартирном доме на Балаклавском проспекте. Никто не пострадал. Огонь повредил двери четырех квартир.

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