В Москве при пожаре пострадали сразу четыре квартиры
В Москве при пожаре в многоквартирном доме в четверг, 14 декабря, пострадали сразу четыре квартиры, о чем стало известно «Известиям».
Возгорание началось на 13-м этаже здания в доме №50 на Балаклавском проспекте. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 кв. м.
Информации о пострадавших нет. Огонь разгорелся в общем холле и затронул двери четырех квартир.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее, 13 декабря, ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух взрослых и ребенка при пожаре. Возгорание произошло на улице Первомайской в Лыткарино. Квартира, где возник пожар, находится на первом этаже. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание электрического щита.