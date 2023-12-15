Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Мир
Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины
Мир
Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar
Мир
В Пентагоне предложили выбор между безопасностью США и помощью Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Недвижимость
Четверть элитных новостроек в Москве оказались историческими
Мир
Друзья Хантера Байдена сообщили о его готовности бежать из США из-за Трампа
Экономика
В Шебекино решение о создании особой экономической зоны назвали судьбоносным
Экономика
В 2023 году быстрее всего зарплаты росли у педагогов и госслужащих
Спорт
Футболки Месси были проданы на аукционе Sotheby's за $7,8 млн

В Москве при пожаре пострадали сразу четыре квартиры

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве при пожаре в многоквартирном доме в четверг, 14 декабря, пострадали сразу четыре квартиры, о чем стало известно «Известиям».

Возгорание началось на 13-м этаже здания в доме №50 на Балаклавском проспекте. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 кв. м.

Информации о пострадавших нет. Огонь разгорелся в общем холле и затронул двери четырех квартир.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее, 13 декабря, ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух взрослых и ребенка при пожаре. Возгорание произошло на улице Первомайской в Лыткарино. Квартира, где возник пожар, находится на первом этаже. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание электрического щита.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023