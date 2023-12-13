Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
В подмосковном Лыткарино три человека, в том числе один ребенок, погибли при пожаре. Об этом 13 декабря сообщает источник «Известий».
По словам собеседника, возгорание произошло на первом этаже жилого дома на Первомайской улице. Пострадали шесть человек, из которых пять — дети.
«Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести», — рассказал источник.
В настоящее время пожар уже ликвидирован, устанавливаются причины возгорания.
Ранее в этот день сообщалось, что в Нижнеспасское Тамбовской области в пожаре в частном доме погибли мужчина и двое его детей — 14-летняя девочка и пятилетний сын. Еще одна пострадавшая была госпитализирована с термическими ожогами.