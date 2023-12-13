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В Тамбовской области в пожаре погибли мужчина и двое детей

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Фото: Управление СК РФ по Тамбовской области
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В селе Нижнеспасское Тамбовской области в пожаре в частном доме погибли взрослый и двое детей — его 14-летняя дочь и пятилетний сын. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Поздно вечером 12 декабря в селе Нижнеспасское Рассказовского района произошло возгорание дома по улице Зеленой, в котором проживала семья с двумя малолетними детьми. В результате пожара погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей», — говорится в сообщении ведомства. Еще одну пострадавшую с термическими ожогами госпитализировали.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст.109 УК РФ).

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее в этот день сообщалось, что во время пожара в частном доме в Новой Москве пострадали семь человек, в том числе пять детей. Возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Ватутинки» в деревне Пучково рядом с Троицком. Пожар ликвидировали.

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