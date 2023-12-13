Уголовное дело возбудили после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух взрослых и ребенка при пожаре. Устанавливаются все обстоятельства возгорания.
Пожар произошел на улице Первомайской в Лыткарино в ночь на 13 декабря. Квартира, где произошло возгорание, находится на первом этаже. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание электрического щита.
В пожаре погибли мужчина, женщина, а также их семилетняя внучка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пострадали шесть человек, в том числе пять детей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Еще один пожар произошел в селе Нижнеспасском Тамбовской области. Во время горения частного дома погибли 41-летний мужчина, его 14-летняя дочь и пятилетний сын. Одну пострадавшую госпитализировали с ожогами.