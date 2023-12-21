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Двое детей и их бабушка погибли в результате пожара в Батайске

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Фото: t.me/mchs_rostov
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Двое детей и их 69-летняя бабушка погибли в результате пожара в Батайске. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

«В Батайске пожар унес жизни двоих детей и их бабушки. Женщину 1934 года рождения и еще одного ребенка восьми лет удалось спасти», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло в частном доме на улице Тургеневской поздно вечером. В доме на тот момент находилось пять человек: две женщины и трое детей.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 70 кв м. В тушении были задействованы 36 человек и 13 единиц техники.

Ранее, 17 декабря, в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Ижевске в результате пожара в деревянном жилом доме погибли три человека, в том числе два ребенка пяти и семи лет. Причины пожара устанавливаются. В ликвидации пожара участвовали 32 специалиста и девять единиц техники МЧС России.

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