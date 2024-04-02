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- Долговое обежательство: мошенники воспользовались периодом сдачи налоговых деклараций
Долговое обежательство: мошенники воспользовались периодом сдачи налоговых деклараций
Мошенники стали выдавать себя за сотрудников налоговой службы и рассылать по электронной почте письма с требованием предоставить декларацию о доходах, предупредили в Центробанке. В течение месяца физлица должны отчитаться налоговикам о доходах. Новая схема опасна прежде всего тем, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным человека и информации о реквизитах банковской карты. Особенностью является то, что мошенники не только входят в контакт с жертвой через телефон, но и создают информационный ресурс, мимикрирующий под орган государственной власти, но с акцентом на сбор именно личных банковских сведений. Подробности — в материале «Известий».
Новые схемы на старых принципах
Через месяц завершается установленный законом период подачи физическими лицами годовых налоговых деклараций. Этим не преминули воспользоваться кибермошенники. Они начали уведомлять граждан о необходимости отчитаться перед фискальными органами по телефону, затем присылать по электронной почте письма, содержащие или фишинговую ссылку, или форму идентификации, в которую включены графы для реквизитов банковской карты, сообщил «Известиям» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Любое из ожидаемых аферистами действий приводит к списанию денежных средств.
Центробанк страны особенно предупреждает об опасности новой схемы — злоумышленники предлагают сдать налоговую декларацию по ссылке. Механика ловушки выглядит следующим образом. Мошенники направляют на электронную почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой и требуют предоставить декларацию на доходы — для этого надо перейти по ссылке. На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации налогоплательщика.
Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (учреждена ЦБ и крупнейшими финструктурами) Вениамин Каганов полагает, что в этой схеме рискуют как должники, так и законопослушные граждане, которые как раз берегут свою налоговую историю. Также велика вероятность, что на уловку попадутся те, кому предстоит поездка за рубеж.
Новая схема обмана опасна потерей всех личных денег с карты, отмечает партнер, руководитель налоговой практики компании O2 Consulting Татьяна Сафонова. По ее мнению, жертвами могут стать доверчивые люди, которые не знают точно, как работают государственные органы и что каждый из них обладает определенными строго ограниченными полномочиями.
Руководитель отдела по работе с физическими лицами компании «Правокард» Оксана Сидоренко отмечает, что кроме указанного вида мошенничества в период уплаты имущественных налогов россиянам на электронную почту начали поступать письма от «липовых налоговиков» с информацией о задолженности и требованием срочно ее погасить.
Эксперт поясняет, что чаще всего с такими случаями разбираются банки, со счетов которых осуществлено хищение. Во многих из них есть система страховки от мошеннических действий.
ФНС, ЦБ, Росфинмониторинг не прокомментировали запрос «Известий».
Еще не самая опасная
Новая схема, безусловно, не самая опасная с точки зрения тотальности распространения и количества потенциальных жертв, полагает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Из анализа опыта можно сказать, что именно налоговые уведомления вызывают у людей наибольшее стремление к перепроверке или игнорированию, отмечает он.
По его словам, причина кроется в том, что если телефонные мошенники вытягивают деньги напрямую в разговоре, то в случае с налоговым декларированием каждый, пусть даже и интуитивно, понимает, что за этим последуют какие-то уплаты, а раз так — надо всё перепроверить. Однако сам факт расширения горизонтов мошенничества не может не вызывать повышенную обеспокоенность, считает Засько.
В настоящее время ФНС России разработало огромное количество различных интерактивных сервисов, которые помогают налогоплательщикам сэкономить время и создают наиболее комфортные условия для взаимодействия с налоговыми органами, напоминает завкафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Марина Карп. Однако эти сервисы постоянно подвергаются хакерским атакам, и мошенники придумывают новые способы обхода закона с целью незаконного завладения как личными данными налогоплательщика, так и имущественными.
Злоумышленники не ограничиваются рассылкой электронных писем, они могут позвонить, представившись сотрудником ФНС или банка, предупреждают директор московского офиса юркомпании «ЦПО групп» Лариса Науменко.
Как не стать жертвой обмана
ЦБ опубликовал ряд простых действий, которые помогут сохранить деньги и спокойствие. Главный совет очевиден: не реагировать на такие письма — не переходить по ссылкам и не предоставлять личную и финансовую информацию.
В регуляторе объясняют, что налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Во время кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию на доходы за прошлый год, в том числе сообщить о доходах от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортных средств), акций, сдачи в аренду имущества.
Каганов предупреждает, что если от человека просят совершить юридически значимое действие, обязательно следует проверить легальность этого запроса. Как в данном случае: требование подать декларацию — легально, а вот просить это сделать имеет право только ФНС. При получении письма с символикой ФНС — смотрите адрес, с которого его отправили. Это должен быть официальный домен ведомства.
— Главное, что не нужно делать, — это спешить, — говорит управляющий RTM Group, член Московского регионального отделения «Деловой России» Евгений Царев. — Мошенники всегда стараются спровоцировать к выполнению немедленных действий, чтобы отвлечь внимание.
Поэтому, продолжает эксперт, прочитайте внимательно письмо. Посмотрите на официальных информационных ресурсах сведения о том, отправляет ли ФНС сообщения, подобные вашим. Зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении ФНС и проверьте, содержится ли там подобное сообщение. Если ничего нет, скорее всего, это мошенники.
Татьяна Сафонова объясняет: если человек стал жертвой обмана, необходимо сразу позвонить в банк и сообщить о попытке украсть деньги, а еще лучше подъехать в банк лично и написать заявление. Перевод денег можно приостановить.
Гендиректор аудиторской компании ООО «МКПЦ» Наталья Цой добавляет, что следует обратиться в правоохранительные органы — в отделение полиции или оформить заявление на сайте МВД России.
Оксана Сидоренко из компании «Правокард» предлагает шаблон текста заявления: «В соответствии с частью 3 статьи 30 УК РФ прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестное мне лицо, которое пыталось завладеть моими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием». Нужно указать номер телефона, время звонка и всё, что известно о преступнике. Если есть запись разговора или детализация звонков от сотового оператора, стоит приложить это к заявлению.
Принять заявление и провести проверку полицейские обязаны в любом случае, даже если деньги не потеряны. Эксперт советует потребовать талон-уведомление: это документ, который подтверждает, что заявление принято. Если не устроила работа полицейских или получен необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, следует обратиться в прокуратуру.
Руководитель юридической службы IDX Михаил Тевс считает, что бороться с мошенничеством можно двумя способами. Во-первых, повышением сетевой и финансовой грамотности пользователей. Второе — это развитие сервисов идентификации, прозрачности и доверия.