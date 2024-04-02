Долговое обежательство: мошенники воспользовались периодом сдачи налоговых деклараций

Мошенники стали выдавать себя за сотрудников налоговой службы и рассылать по электронной почте письма с требованием предоставить декларацию о доходах, предупредили в Центробанке. В течение месяца физлица должны отчитаться налоговикам о доходах. Новая схема опасна прежде всего тем, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным человека и информации о реквизитах банковской карты. Особенностью является то, что мошенники не только входят в контакт с жертвой через телефон, но и создают информационный ресурс, мимикрирующий под орган государственной власти, но с акцентом на сбор именно личных банковских сведений. Подробности — в материале «Известий».

Новые схемы на старых принципах

Через месяц завершается установленный законом период подачи физическими лицами годовых налоговых деклараций. Этим не преминули воспользоваться кибермошенники. Они начали уведомлять граждан о необходимости отчитаться перед фискальными органами по телефону, затем присылать по электронной почте письма, содержащие или фишинговую ссылку, или форму идентификации, в которую включены графы для реквизитов банковской карты, сообщил «Известиям» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Любое из ожидаемых аферистами действий приводит к списанию денежных средств.

Центробанк страны особенно предупреждает об опасности новой схемы — злоумышленники предлагают сдать налоговую декларацию по ссылке. Механика ловушки выглядит следующим образом. Мошенники направляют на электронную почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой и требуют предоставить декларацию на доходы — для этого надо перейти по ссылке. На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации налогоплательщика.

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (учреждена ЦБ и крупнейшими финструктурами) Вениамин Каганов полагает, что в этой схеме рискуют как должники, так и законопослушные граждане, которые как раз берегут свою налоговую историю. Также велика вероятность, что на уловку попадутся те, кому предстоит поездка за рубеж.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новая схема обмана опасна потерей всех личных денег с карты, отмечает партнер, руководитель налоговой практики компании O2 Consulting Татьяна Сафонова. По ее мнению, жертвами могут стать доверчивые люди, которые не знают точно, как работают государственные органы и что каждый из них обладает определенными строго ограниченными полномочиями.

Руководитель отдела по работе с физическими лицами компании «Правокард» Оксана Сидоренко отмечает, что кроме указанного вида мошенничества в период уплаты имущественных налогов россиянам на электронную почту начали поступать письма от «липовых налоговиков» с информацией о задолженности и требованием срочно ее погасить.

Эксперт поясняет, что чаще всего с такими случаями разбираются банки, со счетов которых осуществлено хищение. Во многих из них есть система страховки от мошеннических действий.

ФНС, ЦБ, Росфинмониторинг не прокомментировали запрос «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Еще не самая опасная

Новая схема, безусловно, не самая опасная с точки зрения тотальности распространения и количества потенциальных жертв, полагает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Из анализа опыта можно сказать, что именно налоговые уведомления вызывают у людей наибольшее стремление к перепроверке или игнорированию, отмечает он.

По его словам, причина кроется в том, что если телефонные мошенники вытягивают деньги напрямую в разговоре, то в случае с налоговым декларированием каждый, пусть даже и интуитивно, понимает, что за этим последуют какие-то уплаты, а раз так — надо всё перепроверить. Однако сам факт расширения горизонтов мошенничества не может не вызывать повышенную обеспокоенность, считает Засько.

В настоящее время ФНС России разработало огромное количество различных интерактивных сервисов, которые помогают налогоплательщикам сэкономить время и создают наиболее комфортные условия для взаимодействия с налоговыми органами, напоминает завкафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Марина Карп. Однако эти сервисы постоянно подвергаются хакерским атакам, и мошенники придумывают новые способы обхода закона с целью незаконного завладения как личными данными налогоплательщика, так и имущественными.

Злоумышленники не ограничиваются рассылкой электронных писем, они могут позвонить, представившись сотрудником ФНС или банка, предупреждают директор московского офиса юркомпании «ЦПО групп» Лариса Науменко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как не стать жертвой обмана

ЦБ опубликовал ряд простых действий, которые помогут сохранить деньги и спокойствие. Главный совет очевиден: не реагировать на такие письма — не переходить по ссылкам и не предоставлять личную и финансовую информацию.

В регуляторе объясняют, что налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Во время кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию на доходы за прошлый год, в том числе сообщить о доходах от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортных средств), акций, сдачи в аренду имущества.

Каганов предупреждает, что если от человека просят совершить юридически значимое действие, обязательно следует проверить легальность этого запроса. Как в данном случае: требование подать декларацию — легально, а вот просить это сделать имеет право только ФНС. При получении письма с символикой ФНС — смотрите адрес, с которого его отправили. Это должен быть официальный домен ведомства.

— Главное, что не нужно делать, — это спешить, — говорит управляющий RTM Group, член Московского регионального отделения «Деловой России» Евгений Царев. — Мошенники всегда стараются спровоцировать к выполнению немедленных действий, чтобы отвлечь внимание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Поэтому, продолжает эксперт, прочитайте внимательно письмо. Посмотрите на официальных информационных ресурсах сведения о том, отправляет ли ФНС сообщения, подобные вашим. Зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении ФНС и проверьте, содержится ли там подобное сообщение. Если ничего нет, скорее всего, это мошенники.

Татьяна Сафонова объясняет: если человек стал жертвой обмана, необходимо сразу позвонить в банк и сообщить о попытке украсть деньги, а еще лучше подъехать в банк лично и написать заявление. Перевод денег можно приостановить.

Гендиректор аудиторской компании ООО «МКПЦ» Наталья Цой добавляет, что следует обратиться в правоохранительные органы — в отделение полиции или оформить заявление на сайте МВД России.

Оксана Сидоренко из компании «Правокард» предлагает шаблон текста заявления: «В соответствии с частью 3 статьи 30 УК РФ прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестное мне лицо, которое пыталось завладеть моими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием». Нужно указать номер телефона, время звонка и всё, что известно о преступнике. Если есть запись разговора или детализация звонков от сотового оператора, стоит приложить это к заявлению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Принять заявление и провести проверку полицейские обязаны в любом случае, даже если деньги не потеряны. Эксперт советует потребовать талон-уведомление: это документ, который подтверждает, что заявление принято. Если не устроила работа полицейских или получен необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, следует обратиться в прокуратуру.