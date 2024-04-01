Шакро Молодой назвал проблемы со зрением причиной своего досрочного освобождения

Досрочно освобожденный Захарий Калашов, известный в преступных кругах как Шакро Молодой, сообщил, что вышел на свободу из-за проблем со зрением. Об этом он рассказал на видео, которое 1 апреля публикуют «Известия».

На записи представитель МВД зачитывает официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Сам Калашов заявил, что не может прочитать документ.

Шакро Молодой может иметь криминальный статус вора в законе, что наделяет его определенными полномочиями в преступной среде, отметил правоохранитель. Он настоятельно рекомендовал Калашову не организовывать и не принимать участие в криминальных встречах.

О том, что Калашов вышел на свободу, 29 марта сообщил «Известиям» его адвокат Тенгиз Папаскуа. Тогда адвокат не стал комментировать информацию о состоянии здоровья подзащитного.

Ранее, 22 марта, исследователь тюремной субкультуры, кандидат юридических наук, доцент Юрий Блохин в разговоре с «Известиями» предположил, что Калашова могли освободить из-за проблем со здоровьем.

До этого, 13 марта, стало известно, что суд на Кубани удовлетворил ходатайство Калашова об условно-досрочном освобождении (УДО). Закрытое заседание по делу осужденного состоялось в Усть-Лабинском суде.

В марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. В обвинительном заключении его назвали лидером российского криминального мира. Калашова и его подельников признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements и 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.

По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года и начали вымогать у его владелицы деньги под угрозой повреждения имущества и применения насилия. Конфликт привел к перестрелке, жертвами которой стали два человека