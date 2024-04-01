Прокуратура ЕС начала расследование дела фон дер Ляйен о закупках вакцин

Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у американской фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза (ЕС). Об этом 1 апреля пишет европейское издание Politico со ссылкой на неназванного представителя прокуратуры Льежа (Бельгия).

По данным издания, бельгийские судебные органы в начале 2023 года приступили к расследованию дела после подачи заявления представителем местной консалтинговой фирмы Фредериком Балданом. Он обвинил фон дер Ляйен в коррупции после того, как она вела в частной переписке переговоры с гендиректором Pfizer о закупке для всего Евросоюза вакцин. Истец указал, что действия главы Еврокомиссии нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали «общественное доверие».

По данным источника издания, прокуратура ЕС подключилась к делу несколько месяцев назад.

Согласно документам, полиция начала проверять факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов». По данным издания, Еврокомиссия на сегодняшний день отказывается раскрывать содержание текстовых сообщений или даже подтверждать их существование. Отмечается, что прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении главы ЕК, однако официальные обвинения ей пока не были предъявлены.

Газета также отмечает, что расследование происходит в особенный момент для фон дер Ляйен — ее выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок.

Ранее, 7 марта, Европейская народная партия (крупнейшая фракция в Европарламенте) выдвинула Урсулу фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы и поддержала ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии. Она занимает эту должность с 2019 года.

В январе 2023 года газета New York Times подала в суд на фон дер Ляйен из-за отказа обнародовать переписку с главой компании Pfizer. Главу ЕК заподозрили в том, что она «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс, а количество закупаемых вакцин могло значительно превышать потребности. К расследованию дела присоединилась Венгрия и Польша после подачи жалобы в связи с ролью фон дер Ляйен в переговорах по вакцинам. Однако представители польского правительства сообщили Politico о выходе Польши из расследования «после победы на выборах проевропейского правительства во главе с Дональдом Туском».