НМГ инициировала создание коммерческого фонда развития кино и анимации

Деятельность коммерческого фонда развития кино и анимации Национальной Медиа Группы (НМГ) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поможет ускорить производство качественного полнометражного контента на российском рынке, о чем «Известиям» рассказали в медиахолдинге.

Так, в медиахолдинге объяснили, что продюсерское сообщество получит эффективный инструмент финансирования проектов, что позволит им сократить сроки поиска инвесторов. Инвестиции будут осуществляться на коммерческой основе, задача фонда — обеспечить высокую доходность этих инвестиций за счет портфельного принципа инвестирования. В НМГ добавили, что фонд будет практиковать портфельную систему инвестирования, поэтому готов рассматривать разные полнометражные проекты. Главный критерий — фильм потенциально должен иметь хорошие перспективы для кинотеатрального проката, что будет оцениваться с помощью экспертизы НМГ и привлечения лучших экспертов в состав контентного комитета.

Для каждого проекта условия финансирования будут определяться индивидуально, но они носят взаимовыгодный характер как для фонда, так и для создателей фильма, подчеркнули в медиахолдинге.

Кроме того, фонд готов к диалогу со всеми крупными игроками, при этом каждый проект будет оцениваться индивидуально, указали в Национальной Медиа Группе.

На данный момент конкретная структура работы фонда не раскрывается, однако ключевые решения принимаются большинством голосов. В контентный комитет номинируются представители всех участников. О том, кто возглавит фонд, не сообщается, на данный момент ведутся переговоры с рядом известных медиаменеджеров, новость об этом будет объявлена позже.

Ожидается, что инвестиции в первые проекты состоятся вскоре после завершения всех юридических процедур по созданию фонда.

Ранее в этот день в НМГ сообщили, что холдинг и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создадут коммерческий фонд развития кино и анимации. Глава Минкульта Ольга Любимова после встречи с гендиректором НМГ Светланой Балановой и генеральным продюсером «НМГ Студии» Федором Бондарчуком сообщила в своем Telegram-канале, что холдинг НМГ и Российский фонд прямых инвестиций планируют вложить до 8 млрд рублей в создание совместного фонда. Его главной задачей, по ее словам, является системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.

Фонд также готов к потенциальному партнерству с другими игроками российского рынка. Оставить заявку можно на сайте фонда.

Генеральный директор МОМРИ (Институт современных медиа), медиаэксперт Кирилл Танаев отметил, что у этого проекта есть огромная рыночная перспектива.

«Здесь, конечно, определенное преимущество такого фонда может быть в том, что он при своей работе может опираться не только на определенные вкусовые, на определенные художественные предпочтения, но и выстраивать коммерческую стратегию на основе исследований рынка, на основе четкого понимания потребительских предпочтений. Выстраивать киноиндустрию не только на основе предпочтений художников, режиссеров, сценаристов, но и на продюсировании с понятно очерченным и описанным конечным результатом», — сказал он.

Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг. В числе ключевых активов холдинга — лидеры российского медиарынка, в том числе РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, «Домашний» и многие другие. В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис more.tv, а в июне 2023 года завершила сделку по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия с ПАО «Ростелеком». В ноябре 2022 года холдинг объявил о создании кинопрокатной компании «НМГ Кинопрокат».