Франция заявила об ожидании сигналов от КНР России по Украине

Франция ожидает, что Пекин пошлет Москве четкие сигналы по конфликту на Украине, заявил 1 апреля глава французского МИД Стефан Сежурне, сообщило на своем сайте AFP.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», — сказал глава французской дипломатии после встречи со своим коллегой Ван И в Пекине.

Китай, по его словам, мог бы сыграть ключевую роль в обеспечении соблюдения международного права на переговорах между сторонами и в заключении мира.

Франция и Китай в последние годы стремились укрепить связи, и во время встреч в Париже в феврале Ван И сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Пекин ценит «независимую» позицию его страны. Но Париж также пытается оказать давление на Пекин по поводу его связей с Москвой, которые стали более тесными после начала спецоперации, говорится в публикации.

Также в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал «Известиям», что стороны конфликта согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров. По его словам, Китай как постоянный член Совбеза ООН готов сыграть уникальную роль в достижении консенсуса для создания условий проведения мирных переговоров.

Ранее, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинского государства получится выйти на границы 2022 года, которые были до начала Россией спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что лидер киевского режима нервничает, поскольку на Украине приближается дата проведения выборов президента.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. По его словам, дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.

При этом, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету украинского лидера вести эти переговоры.

В свою очередь представитель российского МИДа Мария Захарова указала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии.

15 января стало известно, что Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят, хотя приезд ее представителей маловероятен. При этом 13 марта Захарова заявила, что РФ откажется от возможного приглашения именно из-за попыток лоббировать так называемую формулу мира Зеленского.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.