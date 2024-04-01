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Посол Китая в РФ обозначил позиции сторон конфликта на Украине

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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Все стороны конфликта согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров, об этом заявил в интервью «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

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«Все наши действия имели только одну цель — достичь консенсуса по окончании военных действий и подготовить почву для мирных переговоров. Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская сторона, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана», — подчеркнул дипломат.

Китай как постоянный член Совбеза ООН готов сыграть уникальную роль в достижении консенсуса, чтобы создать более благоприятные условия для мирных переговоров, добавил Чжан Ханьхуэй.

В начале марта Китай провел второй раунд челночной дипломатии для обсуждения путей разрешения украинского кризиса. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию. Кроме того, 13 марта представители военного командования КНР и НАТО провели в Пекине диалог по безопасности.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Все стороны согласны, что мир будет достигнут через переговоры»

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